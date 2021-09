Splendidi risultati di Mya Gym alla "San Marino Cup 2021" di ginnastica ritmica

Nello scorso week end si è svolta al Multieventi l’Ottava edizione della San Marino Cup di Ginnastica Ritmica, manifestazione ottimamente organizzata dalla Federazione Ginnastica Sammarinese e che, nonostante tutte le limitazioni dovute alla pandemia, ha annoverato, tra le partecipanti, società e atlete di altissimo livello. Per Mya Gym hanno partecipato le ragazze del gruppo Gold che hanno centrato risultati degni di rilievo. Nella giornata di sabato 28 agosto nella categoria LEVEL B CHILDREN Ludovica Lonfernini si è piazzata al Primo posto al Cerchio e al Terzo nel Corpo Libero mentre Ludovica Vannoni è salita sul Terzo gradino del podio alla Fune e si è piazzata al Quinto posto al Corpo Libero. Nella categoria LEVEL A CHILDREN Sara Ceccoli ha centrato il Secondo posto nella Sommativa Cerchio Corpo Libero Nella categoria LEVEL B PREJUNIOR Giorgia Mini ha conquistato la Seconda piazza del podio al Corpo Libero e la Sesta posizione alle Clavette Successivamente sono scese in pedana nella categoria LEVEL B JUNIOR Emma Guida, al rientro alle competizioni dopo una lunghissima assenza, e Giulia Santi. Emma si è piazzata al Settimo posto alle Clavette e al Nono alla palla causa una serie di imperfezioni mentre Giulia ha agguantato il Nono posto alle Clavette ed il Diciassettesimo al Cerchio per una serie di errori che hanno fortemente pregiudicato la prova. Nella giornata di domenica è scesa in pedana nella categoria LEVEL A JUNIOR Gloria Ambrogiani che ha chiuso le quattro prove al Decimo posto causa diversi errori ed imperfezioni che ne hanno pregiudicato il punteggio finale ad un livello molto al di sotto a quello abituale. A lenire il cattivo risultato di Gloria ci ha pensato la sua partecipazione alla squadra JUNIOR- SENIOR della Federazione Sammarinese Ginnastica che sabato nella categoria TEAM OPEN ha raggiunto il Primo posto con l’esercizio 3 Palle e 2 Nastri. Che dire.. la società e le allenatrici che vi hanno accompagnato in questa gara, Serena Sergiani e Luna Casadei, sono orgogliose di voi!

