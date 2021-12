Splendidi risultati di Mya Gym alle finali nazionali silver winter edition di ginnastica ritmica di Rimini

Dal 5 all’ 8 dicembre si sono svolte a Rimini le finali Nazionali Silver di Ginnastica Ritmica e le atlete Silver di Mya Gym, sotto la “bandiera” della Federazione Sammarinese Ginnastica hanno partecipato raccogliendo ottimi e, in alcuni casi, splendidi risultati che rendono orgogliosa la società anche in considerazione del fatto che diverse di loro non si sono potute allenare adeguatamente nell’ultimo periodo. Nonostante questo e nonostante per diverse di loro si trattasse della prima partecipazione ad un appuntamento di tale livello, si sono superate e sono arrivati podi importanti a livello nazionale italiano! La società e le allenatrici sono estremamente contente di tutti i risultati e dell’impegno che queste atlete mettono durante tutti gli allenamenti e sperano che questo sia un buon auspicio per migliorare ancora nelle prossime gare che partiranno già nei primi mesi del prossimo anno.

Matilde Zanotti Silver LA2 Junior 1, 3° posto all around e 1°posto al Cerchio! Grandissima Matilde!!! Emma Matilde Silver LA2 Junior 1, 12mo posto all around

Categoria LA2 Junior 2 Classifica all around

Letizia Casadei Silver LA2 Junior 2, 10mo posto all around Aida Bonfante Silver LA2 Junior 2, 18mo posto all around

Annagiulia Gobbi Silver LD junior 1, 21ma su 77 atlete in classifica generale, 13ma su 48 al cerchio, 21ma su 45 alla palla

Giorgia Mini Silver LD allieve 4. 48ma su 84 in classifica generale,11ma su 38 alla palla, 29ma su 33 alle clavette

Rebecca Mini Silver LD Junior 2, 29ma su 53 in classifica generale, 36ma su 41 al cerchio,7ma su 26 alla palla

Sofia Ciavatta Silver LC allieve 4, 17ma su 86 in classifica generale, 13ma su 34 al corpo libero,16ma su 47 al cerchio

Chantal Mularoni Silver LC allieve 1. 1 0ma su 56 in classifica generale, 26ma su 50 al corpo libero, 3 su 29 al cerchio!!!!!! Grandissima Chantal!!!

Alessia Ceci Silver LA allieve 3, 43ma su 43 in classifica generale

Giulia Maria Torri Silver LA allieve 2, 11ma su 48

Lea Biordi Silver LA allieve 2, 39ma su 48

Martina Vicini Silver LA allieve 1, 15ma su 68

Fabbri Viola Silver LA allieve 1, 32ma su 68

Desirée D'Agostino Silver LA allieve 1, 68ma su 68

c.s. Mya Gym

