Sport a rotelle tra Campionato Italiano e Mondiale.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre si è tenuto a Riccione il Campionato Italiano del circuito UISP di inline freestyle 2021/22. Alla competizione erano presenti sia atleti alle prime armi, che il settore giovanile di livello agonistico. Dal Titano sono scesi tre giovani atleti: Tommaso Terenzi (cat. giovanissimi), Alessia Conti e Tania D'Antonio (cat. ragazzi). Le medaglie al collo dei bianco-azzurri sono state 4: due ori per Tommaso nelle specialità di slide e cross, un argento in cross e un bronzo in slide per Tania, mentre Alessia ha sfiorato il podio, aggiudicandosi la quarta posizione nelle discipline di Battle e slide. Il Presidente della Federazione, Anna Rosa Marchi, ha seguito gli aggiornamenti da Buenos Aires, Argentina, dove si trova per prendere parte al congresso ordinario della World Skate e seguire le competizioni mondiali di due atleti, la giovanissima Matilde Terenzi e Davide Giannoni. Anna Rosa si è congratulata dei risultati raggiunti in questa competizione che vede la fine della stagione sportiva 2021/22; ora inizia ufficialmente la preparazione per la nuova stagione sportiva.

