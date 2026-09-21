Sport in Fiera 2026: edizione da record con oltre 11.000 presenze

Il sorriso dei bambini e dei giovani, l’entusiasmo delle famiglie, la straordinaria partecipazione del pubblico e la presenza di Kimi Antonelli hanno reso oltremodo emozionante la 28ª edizione di Sport in Fiera, la manifestazione organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che, da venerdì a domenica scorsa, ha trasformato il Centro sportivo di Serravalle in una grande festa dello sport, della condivisione e del divertimento. Oltre 11.000 persone hanno visitato Sport in Fiera nelle tre giornate, un risultato da record che testimonia la crescente passione della comunità e il valore di un evento capace anno dopo anno di rinnovarsi, ampliare la proposta e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. Ma il successo più grande si legge nei sorrisi dei giovani che hanno animato gli stand federali, sperimentando nuove discipline, incontrando i campioni e vivendo lo sport come un’esperienza di gioia, amicizia e scoperta. È proprio questo lo spirito più autentico di Sport in Fiera, pensato soprattutto per le nuove generazioni, per avvicinarle alla pratica sportiva e trasmettere loro attraverso il divertimento i valori dello sport e di uno stile di vita sano e attivo. Le Federazioni sono state ancora una volta fantastiche protagoniste, mettendo a disposizione tecnici, atleti e volontari per accompagnare migliaia di bambini e adolescenti alla scoperta delle diverse discipline. Un impegno collettivo che rappresenta il cuore dell’appuntamento e un investimento concreto sul futuro dello sport sammarinese. A rendere ancora più speciale questa edizione è stata la presenza di Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale di Formula Uno, accolto con grande calore. Il campione residente a San Marino ha condiviso la propria esperienza dimostrando come talento, sacrificio, determinazione e credere nei propri sogni possano trasformare una passione in un grande traguardo. Sport in Fiera 2026 ha anche offerto un programma ricco di spettacoli, intrattenimento, incontri e momenti di approfondimento pensati per coinvolgere bambini, giovani e famiglie. Particolare apprezzamento hanno riscosso gli show e le iniziative dedicate ai più piccoli, mentre la nuova area culturale, con conferenze, presentazione di libri e occasioni di confronto, ha arricchito ulteriormente l’evento confermandone anche il valore educativo e formativo. “È stata un’edizione straordinaria - dice il presidente del CONS, Christian Forcellini -, che porterò nel cuore soprattutto per le emozioni che ci ha dato. Oltre 11.000 presenze sono un risultato eccezionale e ancora di più il successo è stato vedere migliaia di bambini sorridere, divertirsi, mettersi in gioco e trascorre giornate speciali insieme alle proprie famiglie. Sport in Fiera nasce per loro: sono i nostri giovani il vero patrimonio dello sport sammarinese e vedere la loro felicità è la soddisfazione più grande. Abbiamo accolto Kimi Antonelli che ha reso questa edizione storica, soprattutto perché questo giovane campione ha saputo trasmettere un messaggio bellissimo, dimostrando che i sogni possono diventare realtà attraverso la passione e l’impegno. Desidero ringraziare tutte le Federazioni con i presidenti, i tecnici, gli atleti e i volontari, i collaboratori del CONS e quanti che hanno lavorato con dedizione per la riuscita della manifestazione. Dietro ogni sorriso, ogni attività e ogni momento di festa c’è il lavoro di tante persone che credono nel valore dello sport e nel futuro dei nostri ragazzi”. Il pomeriggio conclusivo di domenica 20 settembre ha riservato uno dei momenti più intensi con la celebrazione dei vincitori delle quattro medaglie conquistate dal San Marino Team ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Jacopo Frisoni, Enrico Dall’Olmo, Stella e Giada Paoletti e Alessandra Perilli sono stati accolti da una standing ovation, in un abbraccio collettivo. Il giornalista Alessandro Alciato ha ripercorso insieme a loro i momenti più significativi delle imprese compiute a Taranto, rendendo omaggio a risultati che resteranno nella storia dello sport sammarinese, con il medagliati che hanno ricevuto il diploma ufficiale. La giornata conclusiva ha ospitato anche la premiazione del 4° Concorso letterario e giornalistico “Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino”, un’iniziativa che unisce sport, cultura e creatività, valorizzando il talento di adulti e studenti. Alla cerimonia, presentata dal responsabile della comunicazione Massimo Boccucci, hanno preso parte il presidente del CONS, Christian Forcellini, e il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, con la presenza del presidente della commissione giudicatrice, il giornalista Xavier Jacobelli. Il concerto a tema sportivo dell’Istituto Musicale Sammarinese ha fatto calare il sipario su questa edizione di Sport in Fiera che ha confermato che il futuro dello sport sammarinese passa dall’entusiasmo dei giovani, dalla passione delle Federazioni e dalla capacità di un intero Paese di ritrovarsi insieme attorno ai valori dello sport.

C.s. - Cons







