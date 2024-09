Sport in Fiera si apre con l’energia dei studenti delle Scuole Medie, divertimento assicurato

Si è aperta questa mattina (sabato 21 settembre) la ventiseiesima edizione di Sport in Fiera, la rassegna multidisciplinare sportiva organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport. I novecento studenti delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e Serravalle hanno riempito la tribuna nord del San Marino Stadium per la cerimonia d’apertura alla presenza delle istituzioni del CONS, il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, e il Segretario di Stato per la Cultura e l’Istruzione, Teodoro Lonfernini. A fare gli onori di casa è stato Gian Primo Giardi, presidente del CONS, che nel suo intervento ha voluto ricordare come questa sia “la festa per eccellenza del Comitato Olimpico, in grado di nobilitare il movimento sportivo sammarinese”. Inoltre, ha incitato i ragazzi a cimentarsi in ogni disciplina sportiva e a vivere con gioia e passione ogni opportunità che nello sport sono tempo, spazio e salute. Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport, ha ricordato che "fare sport è importante non solo per il benessere fisico, ma anche psicologico. Attraverso lo sport, potrete imparare a rispettare le regole, a gestire le emozioni e a fronteggiare le sfide. Queste sono competenze che vi saranno utili in ogni ambito della vostra vita”. Per Teodoro Lonfernini, Segretario con delega alla Cultura e all’Istruzione, l'esortazione "a usufruire della vasta offerta federale proposta a Sport in Fiera, a discapito dell’uso massiccio della tecnologia in favore dell’attività fisica". La mattinata è proseguita con le numerose attività dedicate agli studenti, che hanno apprezzato in particolare modo il gioco “Let’s Move” - una variante del gioco dell’oca con lo slogan del CIO che invita a fare attività fisica -; il momento di storia delle Olimpiadi con Giuseppe Giardi e l’incontro con gli atleti, tra i quali anche Alessandra Gasparelli, Loris Bianchi e Giorgia Cesarini da Parigi 2024, insieme a Irol sul palco centrale. La manifestazione prosegue anche nel pomeriggio con l’apertura degli stand federali e, come già annunciato, anche nel tardo pomeriggio fino alle 21. Il programma prevede un 3v3 di pallacanestro alle 18.15 e dalle 20 un live di Irol insieme al dj set di Swagmarino.

cs Cons

