Sport in tempo di emergenza covid

C'è tanta voglia di riprendere le attività e non solo di quelle legate al mondo dello Sport. Si pensa che la crisi sia ormai alle porte ma purtroppo dobbiamo prendere atto con lucidità, realismo che non è così e non succederà a breve. Attendiamo con pazienza che la Scienza ci venga in aiuto con la speranza di trovare le giuste e appropriate soluzioni. Gli impianti sportivi ancora chiusi e non agibili con la nostalgia di tutti i suoi protagonisti, non possiamo però confondere questi legittimi desideri con la realtà, la ripresa al momento sembra ancora distante. Quando si potrà tornare alla "normalità", come ne eravamo abituati, non sarà più come prima, dovremo forse abituarci ad un nuovo modo di stare tutti insieme, con un nuovo spirito e rinnovato senso della comunità e della vita più rispettoso. Avremo l'anno che verrà il 2021 ricco di eventi sportivi mondiali, nazionali, regionali, un intasamento e ingolfamento dei calendari, una voluminosa agenda a causa di slittamenti dovuti per motivi di forza maggiore, che potrebbe diventare anche problematico per alcune discipline sportive, nessuna esclusa. Quindi l'auspicio che proviene dal mondo dello sport e che si possa ripartire con i tempi ragionevoli e con le dovute cautele, in massima sicurezza rispettando le regole che saranno messe in campo. Non essere impazienti e non avere fretta.

Gian Battista Silvagni Presidente Società Sportiva Juvenes



