Sport Speciali, buoni risultati per le ginnaste alla prima prova Regionale UISP+

Sport Speciali, buoni risultati per le ginnaste alla prima prova Regionale UISP+.

Si è svolta a Cesenatico la 1° prova Regionale del Campionato UISP+ di ginnastica. A difendere i colori della Federazione Sammarinese Sport Speciali, nella sezione di Ginnastica Artistica, erano presenti Eleonora Santolini e Stefania Toccaceli. Entrambi hanno portato a termine un'ottima gara, classificandosi rispettivamente prima e terza nella Classifica Generale. Inoltre Eleonora Santolini ha vinto l'attestato per i migliori punteggi al Corpo Libero e alla Trave mentre Stefania Toccaceli si è aggiudicata l'attestato al Volteggio. Nella sezione Ginnastica Ritmica le atlete in gara erano: Amanda Cecchetti, Zaina Vannucci, Greta Castellani, Michela Angeli, Marianna Pruccoli, Beatrice Cellarosi, Giada De Angeli e Rim Zaboul. Le ragazze hanno ottenuto buonissimi risultati nelle rispettive categorie: per il 2° livello Marianna Pruccoli si è aggiudicata il primo posto, seconda posizione per Giada De Angeli, terza Beatrice Cellarosi e quarta posizione a Rim Zaboul. Nel 1° livello vittoria di Greta Castellani, seguita al secondo posto da Michela Angeli; info nel livello A/B Amanda Cecchetti sale sul gradino più alto del podio con Zaina Vannucci, che chiude al secondo posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: