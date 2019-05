Sport Speciali: partecipazione squadra di calcio a 5 al Torneo “TUTTINGIOCO 2019” a Canneto sull’Oglio (MN)

Nel fine settimana scorso, si è svolta la 12a edizione del Torneo di Calcio a 5 “TUTTINGIOCO” a Canneto sull’Oglio (MN). 30 le squadre partecipanti suddivide in 3 livelli. Il team sammarinese viene inserito al 3° livello, per un totale di 16 squadre ripartite fra 4 gironi. Liverpool, Juventus, Insuperabili Genova componevano il girone C insieme a San Marino. Sconfitto il Liverpool (1-0) nella partita di esordio, battuto dalla Juventus (1-3) e dagli Insuperabili Genova (0-3) nelle seguenti partite della giornata di sabato, San Marino ottiene il 3° posto nel girone. Domenica mattina poi si sono disputate le fasi finali dove i titani hanno sbaragliato i tedeschi del Leingarten (5-1) e piegato i modenesi dei Ness1escluso (2-1 dopo i calci di rigore) conquistando un onorevole 9° posto. La formazione così composta: Guerra Antonio (portiere) – Santini Omar – Bernardini Davide – Bartolini Gian Luigi – Riera Jennifer e il preziosissimo supporto di Corbelli Elmiro (in qualità di accompagnatore) ma anche di giocatore.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Sport Speciali