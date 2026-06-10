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Sport Speciali, Renzo Tentoni si aggiudica il titolo sammarinese di bocce

10 giu 2026
Sport Speciali, Renzo Tentoni si aggiudica il titolo sammarinese di bocce

La Federazione Sammarinese Sport Speciali ha organizzato il campionato di bocce, iniziato nel mese di ottobre e proseguito con una tappa al mese fino alla sua conclusione. Renzo Tentoni si è laureato campione sammarinese, seguito sul podio da Samanta Riccardi e Davide Simonelli, secondi a pari merito. In quarta posizione classificati Elena Gualandra, Emanuele Berardi, Paolo Bindi, Massimiliano Felici, Walter Semprini, Federico Alessandrini, Gian Luigi Bartolini, Debora De Mattia, Denise Reggini, Salvatore Musella e Jennyfer Riera. “Desideriammo ringraziare i volontari della Fsss Lorena Forcellini, Claudio Gasperoni, Andrea Zanotti, Roberto Simonelli, Eligio Maiani, Rosanna Giorgetti e Luciano Baldini, organizzatori della manifestazione, per il lavoro svolto. Un particolare ringraziamento alla Federazione Sammarinese Sport Bocce per la collaborazione e la disponibilità che dimostra ogni anno nei nostri confronti” il commento dei vertici della Federazione Sammarinese Sport Speciali.

C.s. Cons




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