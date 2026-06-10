Sport Speciali, Renzo Tentoni si aggiudica il titolo sammarinese di bocce

La Federazione Sammarinese Sport Speciali ha organizzato il campionato di bocce, iniziato nel mese di ottobre e proseguito con una tappa al mese fino alla sua conclusione. Renzo Tentoni si è laureato campione sammarinese, seguito sul podio da Samanta Riccardi e Davide Simonelli, secondi a pari merito. In quarta posizione classificati Elena Gualandra, Emanuele Berardi, Paolo Bindi, Massimiliano Felici, Walter Semprini, Federico Alessandrini, Gian Luigi Bartolini, Debora De Mattia, Denise Reggini, Salvatore Musella e Jennyfer Riera. “Desideriammo ringraziare i volontari della Fsss Lorena Forcellini, Claudio Gasperoni, Andrea Zanotti, Roberto Simonelli, Eligio Maiani, Rosanna Giorgetti e Luciano Baldini, organizzatori della manifestazione, per il lavoro svolto. Un particolare ringraziamento alla Federazione Sammarinese Sport Bocce per la collaborazione e la disponibilità che dimostra ogni anno nei nostri confronti” il commento dei vertici della Federazione Sammarinese Sport Speciali.

C.s. Cons







