Sport Speciali: un argento e un bronzo per Ruggero Marchetti ai Giochi Invernali Nazionali

Ai Giochi Invernali Nazionali di Special Olympics Liechtenstein, svoltisi dal 24 al 26 gennaio, la squadra sammarinese di Sci Alpino ha ottenuto risultati straordinari. In competizione con atleti provenienti da tutta Europa, i biancazzurri hanno dimostrato grande preparazione e determinazione. Ruggero Marchetti è stato protagonista, conquistando l'argento nel SuperG e il bronzo nello Slalom Gigante. Quest'ultimo risultato è stato particolarmente significativo, visto che Marchetti ha guidato la classifica dopo la prima manche. Stefano Gianessi ha sfiorato il podio in entrambe le specialità, classificandosi sesto nel SuperG e quinto nello Slalom Gigante. Una caduta nella seconda manche gli ha impedito di salire sul podio, nonostante un vantaggio considerevole dopo la prima discesa. Thierry Mancini, inserito in una categoria estremamente competitiva, ha ottenuto un ottimo quinto posto nel SuperG e un ottavo nel Gigante. La partecipazione a questo evento è stata resa possibile grazie all'invito di Special Olympics Liechtenstein. Una grande festa dello sport che ha sottolineato i valori dell'amicizia e dell'inclusione, e che ha visto gli atleti sammarinesi distinguersi a livello internazionale. Special Olympics San Marino e la Federazione Sammarinese Sport Specialiringraziano tutti gli atleti, i tecnici Davide D’Alessandro e Daniele Marchetti, e i volontari che hanno reso possibile questa importante partecipazione.

C.s. Cons