Sportinsieme Awards, torna l'appuntamento dedicato ai campioni sammarinesi.

Si chiude un altro anno ricco dal punto di vista dei risultati per il movimento sportivo biancazzurro. L’occasione per celebrarli sarà, come sempre, Sportinsieme Awards, in programma venerdì 16 dicembre, alle ore 21:00, al centro congressi Kursaal di San Marino. All’evento, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in collaborazione con la Segreteria di Stato per lo Sport, tornerà il pubblico: dopo due anni di limitazioni a causa del Covid, sarà possibile assistere dal vivo alla manifestazione (fino esaurimento posti). Per tutti l’occasione di rivivere le emozioni della serata nella differita di San Marino RTV sabato 17 dicembre alle ore 20:45. Sportinsieme Awards premia le eccellenze sportive sammarinesi per la carriera e per i risultati conseguiti durante la stagione. Il riconoscimento più ambito è quello di “Atleta dell’anno”, che nel 2021 si aggiudicarono, per la prima volta ad ex aequo, i medagliati olimpici Myles Amine Mularoni, Gian Marco Berti e Alessandra Perilli. Ampio spazio sarà dedicato alla partecipazione ai Giochi del Mediterraneo e al bottino record di 6 medaglie conquistate (due ori, un argento e tre bronzi), con la presenza di Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediteraneo. L’evento avrà un testimonial di prestigio: il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli. La serata sarà condotta dal giornalista Palmiro Faetanini, affiancato da una collega d’eccezione: Giulia Mizzoni, volto di Amazon Prime Video Sport.

Cs - CONS

