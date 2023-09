Squadra sammarinese trionfa al torneo di calcetto solidale de “Gli Autogol”

Poche cose riescono a scaldare il cuore quanto l’unione di sport e solidarietà. Questa volta, una squadra amatoriale di calcetto sammarinese ha abbracciato in pieno questo spirito prendendo parte al torneo di calcetto "Autogol & Friends", un evento organizzato dal famoso trio di influencer "Gli Autogol". Il torneo, che ha avuto luogo a San Genesio ed Uniti, ha attirato squadre da tutta Italia e ha visto - tra le altre - la partecipazione della squadra sammarinese “Bonfiglios”. I sammarinesi sono riusciti a catturare l'attenzione ed i sorrisi dei presenti attraverso le loro allegre performance e si sono guadagnati, per il terzo anno di fila, il titolo di “Squadra Simpatia”, portandosi a casa “il trofeo più importante, perché incarna in pieno lo spirito di questo torneo” a detta degli Autogol. Ma cos'è "Gli Autogol & Friends"? Un torneo di calcetto unico nel suo genere, giunto alla quarta edizione, che, oltre a promuovere lo sport e l'intrattenimento, ha uno scopo solidale ben definito. Gli Autogol hanno deciso di mettere in gioco la loro fama e la loro passione per sostenere la Fondazione Pupi del vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti. Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Andrea Stramaccioni sono stati solo alcuni dei tanti “friends” degli Autogol hanno affiancato i giocatori amatoriali provenienti da tutta Italia sul rettangolo di gioco, permettendo loro di vivere un’esperienza davvero unica: giocare fianco a fianco ai loro idoli sportivi. In un mondo complesso, spesse volte diviso, come quello del calcio, eventi come questo ci ricordano quanto sia importante unire le forze per sostenere cause solidali. "Gli Autogol & Friends" è stato un trionfo di sport, solidarietà e divertimento. Un vero successo.

cs Bonfiglios

