Ss Cosmos dona 1000 euro alla Protezione Civile

La Società Sportiva Cosmos dimostra di essere vicina alla popolazione della Repubblica di San Marino, anche in questo momento difficile determinato dalla diffusione del coronavirus. È stata infatti effettuata oggi una donazione di 1.000 euro alla Protezione Civile tramite la raccolta fondi per l’emergenza da Covid-19. La Cosmos, inoltre, ci tiene a ringraziare il personale sanitario e socio sanitario, gli operatori della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e tutti i volontari per la profonda dedizione con cui stanno svolgendo senza sosta il proprio lavoro in questa situazione di emergenza. Infine, rivolge a tutti i cittadini di San Marino la raccomandazione di rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dalle autorità sammarinesi per limitare il più possibile il diffondersi del coronavirus.