Stage con il campione Marco Orsi per la Federazione sammarinese Attività Subacquee

Stage con il campione Marco Orsi per la Federazione sammarinese Attività Subacquee.

La Federazione sammarinese Attività Subacquee ha organizzato per la seconda volta, una masterclass con Marco Orsi, per un aggiornamento e per verificare, a distanza di un anno dal primo stage, i progressi del nuoto pinnato biancazzurro. A differenza dell'anno precedente dove si alternata una parte teorica in aula e di seguito in acqua, quest'anno è sceso direttamente in vasca con tutti gli atleti. Durante il pomeriggio ha lavorato con i ragazzi e ragazze rispondendo a vari argomenti tecnici richiesti dagli atleti e cercando di entrare più approfonditamente nei vari aspetti richiesti. È stata un'occasione anche per gli allenatori per prendere nuovi spunti e soprattutto per nuovi aggiornamenti. “La collaborazione con Marco è giunta al secondo anno, è per noi un amico e speriamo che continui ancora a lungo. La sua presenza provoca sempre un grande entusiasmo ed è stimolante per tutti poter nuotare a fianco di un grande campione. Siamo in vista di impegni importanti quali il Trofeo Ferraro a Genova e i Campionati Italiani di Agropoli, sicuramente metteremo in pratica tutti i consigli da lui dispensati” ha affermato Leonardo Sansovini, presidente della Federazione.

C.s. - Federazione sammarinese Attività Subacquee

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