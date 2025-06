Stagione perfetta per il Murata Futsal: “Ora in Champions per fare un risultato"

“Il Murata ha confermato le aspettative che ci eravamo prefissati a inizio anno - dichiara il dirigente Lorenzo Bugli – in cui abbiamo raccolto il lavoro impostato tre stagioni fa quando ho preso in mano la società sportiva con un focus prioritario sul futsal che reputo, ancora ad oggi, lo sport dei sammarinesi.” Bugli parla di “metodo Murata” in cui, ad una rosa di giocatori di altissima qualità, è stato unito uno staff tecnico di livello e variegato lavorando sui singoli dettagli. “Abbiamo costruito una squadra coesa ed affiatata in cui ognuno ha dato il massimo per il proprio compagno in tutte le partite. È un metodo che porta ad investire su San Marino anche per formare gli atleti che poi giocheranno in Nazionale.” Elemento chiave del progetto è il sostegno degli sponsor: Geeko Gold, Energreen, Regini Auto, Algem Natura, Titan Pool, GHSM Group. “Con loro – assicura il dirigente - la collaborazione proseguirà anche nella prossima stagione per alzare ancora di più l'asticella.” Giusto il tempo di festeggiare e di riposarsi un po’ e poi si torna in campo per prepararsi al meglio ai preliminari di Futsal Champions League: “Poche settimane di riposo – racconta Bugli - e da luglio inizieremo allenamenti ancora più serrati, ancora più tecnici e con alcune collaborazioni importanti come quella di Nest Football, società leader in Italia nel miglioramento delle performance del calciatore.” Sono previsti anche “prestiti di altissima qualità dal campionato italiano di futsal per riuscire a competere al meglio. Oggi il Murata si prefigge di andare a giocare in Champions con una mentalità che è quella di competere per fare veramente un passaggio importante. Chiaro, sarà anche la sorte ad influire in base alle squadre che comporranno il nostro girone.” “Siamo riusciti – gongola il dirigente - a riportare il Murata a quello che deve essere: una squadra di campioni, di vincenti, una società protagonista nel calcio e nel futsal sammarinese. Il primo tassello è stato messo, adesso aumenteremo ancora di più queste performance”. Per questo, per la stagione in arrivo, sono già pronti contratti importanti: “Vogliamo continuare a crescere” conclude Bugli.

c.s. Società Murata Calcio