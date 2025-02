Stampa Sportiva Sammarinese: il giornalismo sportivo nelle Superiori

Dopo la più che positiva esperienza dello scorso anno, l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva ha rinnovato la collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori della Repubblica di San Marino in occasione del periodo dedicato alle attività elettive proposte dall’istituto agli studenti. Il corso “Raccontare lo sport: Il giornalismo sportivo tra web, TV, radio e carta stampata” ha registrato circa 60 iscritti nelle due sessioni organizzate gli scorsi 30 e 31 gennaio presso il plesso scolastico sammarinese. Felice intuizione del prof. Ferdinando Gasperoni, che per il secondo anno consecutivo ha attivato tale corso ed introdotto a ragazzi e ragazze partecipanti i temi affrontati da giornalisti e pubblicisti operanti in territorio sammarinese nell’ambito dell’informazione sportiva, iscritti ai registri della Consulta per l’Informazione. Non un corso meramente frontale, piuttosto una riflessione a più voci ed un approfondimento della professione del giornalista – declinata tanto in ambito sportivo, quanto afferente ad altre aree socioeconomiche o di attualità –. Vista l’estrazione dei relatori, provenienti dalla redazione sportiva di San Marino RTV e dall’Ufficio Stampa della Federcalcio di San Marino, la dimensione dell’informazione sportiva è stata quella più diffusamente trattata. Nelle due sessioni, ognuna delle quali partecipata da circa 30 studenti, hanno preso la parola:

Elia Gorini - Pres. Ass. Samm. Stampa Sportiva e Caporedattore Sport a San Marino RTV

Roberto Chiesa - Pres. Consulta per l’Informazione e giornalista sportivo a San Marino RTV

Luca Pelliccioni - Segr. Generale Ass. Samm. Stampa Sportiva e Resp. Ufficio Stampa FSGC

Alberto Menghi - Ufficio Stampa FSGC

Giacomo Scarponi - Ufficio Stampa FSGC

L’auspicio è che questa occasione possa aver gettato il seme della curiosità e dell’interesse verso la carriera del giornalismo, sportivo e no. Sempre più ragazzi e ragazze, una volta diplomati, scelgono percorsi accademici nell’ambito della Comunicazione. Ben consapevoli – e grazie a queste attività lo sono sempre più – che sul territorio sammarinese le opportunità per avviare una carriera in tale ambito non mancano, come hanno potuto a più riprese testimoniare e suggerire i relatori di “Raccontare lo sport: Il giornalismo sportivo tra web, TV, radio e carta stampata”.

C.s. Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

