Successo di pubblico e buoni risultati per i tiratori sammarinesi al Gran Premio di tiro a segno.

La stagione agonistica della Federazione Sammarinese Tiro a Segno si è conclusa con la 34esima edizione del Gran Premio San Marino, svolto al Poligono 'Giuseppe Cardinali' di Acquaviva. Hanno preso parte alla gara 101 tiratori provenienti da 22 sezioni della Federazione Italiana Tiro a Segna e in 14 hanno partecipato alla competizione a squadre. Per i sammarinesi sono arrivati ottimi risultati grazie a Marco Gasperoni, secondo gradino del podio nella Pistola a 10 metri con 557 punti. La specialità è stata vinta da Denis Pasolini con 572 punti. In evidenza anche Ivana Drudi, vincitrice nella P10 MD con 540 punti, davanti a Maria Luisa Menicucci (539). Negli Allievi Massimo Valerio Prota è terzo nella pistola a 10 metri. Nella carabina a 10 metri buoni piazzamenti per i tiratori biancazzurri, Agata Alina Riccardi è seconda nel femminile con 616,6 mentre Federico Forlivesi ha chiuso al quarto posto nei Junior. Ottimi risultati anche dalle squadre: Ivana Drudi e Marco Gasperoni hanno trionfato nella gara a squadre di Pistolacon 1097 punti, seguiti al secondo posto da Lungu e Vernicchi (Osimo) e al terzo da Jacovitti e Berardesca (Pescara). Nella Carabina successo per Agata Alina Riccardi con Federico Forlivesi con 1207,3 punti.

