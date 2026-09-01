Successo per il 21° Giro dei Castelli di San Marino: i marchigiani Pieroni e Pistolesi trionfano nell’edizione del ricordo ​

Un pomeriggio all’insegna dei motori d’epoca, della precisione e della passione pura ha animato le strade del Titano sabato 29 agosto.

Il 21° Giro dei Castelli di San Marino, organizzato dall'Automobile Club di San Marino e valido come sesta prova del Trofeo della Romagna (Challenge turistico amatoriale per auto storiche con prove di regolarità), ha regalato uno spettacolo avvincente lungo l'intero territorio sammarinese. ​

La manifestazione ha preso ufficialmente il via alle ore 14:30 dal Centro Commerciale Atlante, base logistica dell'evento, da cui è partito il primo equipaggio.

Sessantuno le auto al via. Il percorso ha visto i partecipanti confrontarsi su 18 impegnative prove di precisione e 9 controlli timbro, toccando sapientemente ognuno dei nove Castelli della Repubblica, prima del gran finale al Podere Lesignano, sede dell'arrivo, della cena conviviale e delle premiazioni ufficiali.

Presenti equipaggi provenienti da Germania e Svizzera e presenti gli ex piloti Umberta Gibellini che ha realizzato il road book, l"evetica Micky Martinelli, ma anche Pino Muccioli, Livio Ceci e Marco Baldazzi

​La Classifica Assoluta

​Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta è stato l'equipaggio marchigiano composto da Pieroni e Pistolesi a bordo di una A112, autori di una prestazione ai limiti della perfezione. Sul secondo gradino del podio sono saliti i sammarinesi Matteo Neri e Andrea Berardi, un risultato fondamentale che consente loro di confermare saldamente la testa della classifica generale del Trofeo della Romagna. A completare il podio assoluto, un altro equipaggio di casa: Corrado Marzi e Daniela Turci, terzi al traguardo. Ai primi tre classificati dell'assoluta sono andati anche i premi speciali offerti dalla ditta Original Race.

​I risultati di Gruppo e la Femminile ​

Tracciando il bilancio delle singole categorie, le sfide sono state accese in ogni raggruppamento: ​Gruppo 1: Vittoria per i forlivesi Brighi-Camporesi (Racing Team Le Fonti), davanti ai corianesi Parma-Pasini (secondi) ed ai reggiani Cantarelli-Fiaccadori della Scuderia San Martino in Rio (terzi). ​

Gruppo 2: Dominio dei vincitori assoluti Pieroni-Pistolesi, seguiti al secondo posto dai sammarinesi Gualtieri-Conti e al terzo dal toscano Casimirri. ​

Gruppo 3: Affare di famiglia per i piloti del Titano, con Neri-Berardi al primo posto davanti a Marzi-Turci; terzo gradino del podio per Agnoletti-Agostini. ​

Gruppo 4: Successo del toscano Andrea Forzi, che ha preceduto l'equipaggio Marzi-Capicchioni (secondi) e Damiano Forzi (terzo).

​Gruppo 5: Affermazione per Giorgio Dal Ben e Ivana Turco. Secondo posto per i faentini Gatti-Tampieri, terzo per Feliciani-Folci.

​Classifica Femminile: Vittoria per l'equipaggio forlivese Agnoletti-Agostini, che ha superato la concorrenza dell'equipaggio elvetico-tedesco composto da Micky Martinelli e Sabine Leisen (seconde). Terzo posto per Roberta Albanesi-Mandolesi da Porto Sant'Elpidio.

​I Premi Speciali ​Particolarmente emozionante la consegna dei riconoscimenti speciali della serata: ​Premio Costanza e Dedizione: Assegnato a Federico Alessandrini per la sua grande determinazione e passione

. ​Premio "Passione Senza Tempo" (intitolato alla memoria di Giorgio Zonzini): Consegnato dai familiari del compianto Zonzini alla pilota svizzera Micky Martinelli, già campionessa italiana ed europea femminile.

​Premio "Porta del Paese": Aggiudicato alla splendida Fiat 500 F di Roberta Albanesi e Giovanni Mandolesi, arrivati da Porto Sant'Elpidio.

Il gioco a sorpresa è stato vinto da Giorgio dal Ben e Andrea Forzi

​Ad arricchire ulteriormente il gran finale hanno contribuito anche i riconoscimenti messi in palio dal Centro Commerciale Atlante, chiudendo in bellezza un'edizione che ha saputo unire competitività sportiva, promozione del territorio e memoria storica.

Automobile club San Marino ringrazia i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, le Segreterie di stato allo Sport e al turismo per i patrocini, le collaborazioni con Centro Commerciale Atlante, l’antica colombaia, l’associazione Porta del Paese, le Giunte di Castello di Fiorentino e Faetano.

c.s. Ufficio Stampa Acs







