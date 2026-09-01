Successo per il 21° Giro dei Castelli di San Marino: i marchigiani Pieroni e Pistolesi trionfano nell’edizione del ricordo
Un pomeriggio all’insegna dei motori d’epoca, della precisione e della passione pura ha animato le strade del Titano sabato 29 agosto.
Il 21° Giro dei Castelli di San Marino, organizzato dall'Automobile Club di San Marino e valido come sesta prova del Trofeo della Romagna (Challenge turistico amatoriale per auto storiche con prove di regolarità), ha regalato uno spettacolo avvincente lungo l'intero territorio sammarinese.
La manifestazione ha preso ufficialmente il via alle ore 14:30 dal Centro Commerciale Atlante, base logistica dell'evento, da cui è partito il primo equipaggio.
Sessantuno le auto al via. Il percorso ha visto i partecipanti confrontarsi su 18 impegnative prove di precisione e 9 controlli timbro, toccando sapientemente ognuno dei nove Castelli della Repubblica, prima del gran finale al Podere Lesignano, sede dell'arrivo, della cena conviviale e delle premiazioni ufficiali.
Presenti equipaggi provenienti da Germania e Svizzera e presenti gli ex piloti Umberta Gibellini che ha realizzato il road book, l"evetica Micky Martinelli, ma anche Pino Muccioli, Livio Ceci e Marco Baldazzi
La Classifica Assoluta
Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta è stato l'equipaggio marchigiano composto da Pieroni e Pistolesi a bordo di una A112, autori di una prestazione ai limiti della perfezione. Sul secondo gradino del podio sono saliti i sammarinesi Matteo Neri e Andrea Berardi, un risultato fondamentale che consente loro di confermare saldamente la testa della classifica generale del Trofeo della Romagna. A completare il podio assoluto, un altro equipaggio di casa: Corrado Marzi e Daniela Turci, terzi al traguardo. Ai primi tre classificati dell'assoluta sono andati anche i premi speciali offerti dalla ditta Original Race.
I risultati di Gruppo e la Femminile
Tracciando il bilancio delle singole categorie, le sfide sono state accese in ogni raggruppamento: Gruppo 1: Vittoria per i forlivesi Brighi-Camporesi (Racing Team Le Fonti), davanti ai corianesi Parma-Pasini (secondi) ed ai reggiani Cantarelli-Fiaccadori della Scuderia San Martino in Rio (terzi).
Gruppo 2: Dominio dei vincitori assoluti Pieroni-Pistolesi, seguiti al secondo posto dai sammarinesi Gualtieri-Conti e al terzo dal toscano Casimirri.
Gruppo 3: Affare di famiglia per i piloti del Titano, con Neri-Berardi al primo posto davanti a Marzi-Turci; terzo gradino del podio per Agnoletti-Agostini.
Gruppo 4: Successo del toscano Andrea Forzi, che ha preceduto l'equipaggio Marzi-Capicchioni (secondi) e Damiano Forzi (terzo).
Gruppo 5: Affermazione per Giorgio Dal Ben e Ivana Turco. Secondo posto per i faentini Gatti-Tampieri, terzo per Feliciani-Folci.
Classifica Femminile: Vittoria per l'equipaggio forlivese Agnoletti-Agostini, che ha superato la concorrenza dell'equipaggio elvetico-tedesco composto da Micky Martinelli e Sabine Leisen (seconde). Terzo posto per Roberta Albanesi-Mandolesi da Porto Sant'Elpidio.
I Premi Speciali Particolarmente emozionante la consegna dei riconoscimenti speciali della serata: Premio Costanza e Dedizione: Assegnato a Federico Alessandrini per la sua grande determinazione e passione
. Premio "Passione Senza Tempo" (intitolato alla memoria di Giorgio Zonzini): Consegnato dai familiari del compianto Zonzini alla pilota svizzera Micky Martinelli, già campionessa italiana ed europea femminile.
Premio "Porta del Paese": Aggiudicato alla splendida Fiat 500 F di Roberta Albanesi e Giovanni Mandolesi, arrivati da Porto Sant'Elpidio.
Il gioco a sorpresa è stato vinto da Giorgio dal Ben e Andrea Forzi
Ad arricchire ulteriormente il gran finale hanno contribuito anche i riconoscimenti messi in palio dal Centro Commerciale Atlante, chiudendo in bellezza un'edizione che ha saputo unire competitività sportiva, promozione del territorio e memoria storica.
Automobile club San Marino ringrazia i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, le Segreterie di stato allo Sport e al turismo per i patrocini, le collaborazioni con Centro Commerciale Atlante, l’antica colombaia, l’associazione Porta del Paese, le Giunte di Castello di Fiorentino e Faetano.
c.s. Ufficio Stampa Acs
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