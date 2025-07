Successo per il Campionato Mondiale Amatoriale di Beach Tennis IFBT

Si è conclusa tra applausi, strette di mano e la classica sabbia che non vuole andare via, l’edizione 2025 del Campionato Mondiale Amatoriale di Beach Tennis IFBT, ospitata per cinque intensissimi giorni nella splendida cornice della spiaggia di Bellariva di Rimini, grazie alla collaborazione con il Consorzio Marea Spiagge Rimini.

Un evento che ha superato ogni aspettativa: oltre 350 atleti da più di 23 nazioni, tra cui Polonia, Filippine, Brasile, Bulgaria, Gran Bretagna, Ungheria, e naturalmente Italia, hanno dato vita a un torneo vivace, appassionato e davvero globale. Il clima di festa ha saputo coniugare sport, condivisione e promozione del territorio in una manifestazione che ha confermato Rimini come capitale internazionale del beach tennis. Il medagliere finale ha visto l’Italia tra le nazioni più premiate, a conferma della solidità e della tradizione del movimento amatoriale nazionale. Ma a distinguersi sono stati anche il Brasile, con una presenza fortissima in tutte le categorie – dagli Under 16 agli Over 40 – e la Gran Bretagna, protagonista con risultati di rilievo in più specialità. Ottime prestazioni anche da parte di Polonia e Spagna, in particolare nelle categorie femminili, a dimostrazione della crescente competitività del beach tennis in tutta Europa. Un momento particolarmente significativo è stata la presenza sul campo di Giandomenico Bellettini, fondatore della IFBT, che ha voluto assistere di persona a questa edizione speciale nel trentennale della Federazione. Accanto a lui, l’attuale presidente Joan Egea, che ha seguito con entusiasmo tutte le giornate di gara, confermando non solo l’alto livello sportivo, ma anche l’importanza strategica di Rimini per lo sviluppo internazionale del beach tennis.

Oltre all’aspetto sportivo, curato con competenza da Roberto Valletta, direttore di gara ufficiale, e coordinato con passione da Luca Bidolli, organizzatore locale insieme a San Marino Welcome, il torneo si è affermato anche come progetto di promozione integrata del territorio e del turismo sportivo. Fondamentale il patrocinio del Comune di Rimini e il supporto di AICS, MSP e della rete Piacere Spiaggia Rimini, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento non solo sotto il profilo logistico ma anche valoriale. La presenza del villaggio sportivo, aperto ogni giorno dalle 9 alle 22, ha dato spazio a momenti di svago, intrattenimento e scoperta, coinvolgendo anche il pubblico e gli accompagnatori.

Non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato senza la collaborazione di tanti partner che hanno creduto fin dall’inizio nella forza dell’iniziativa. I campi da gioco e i materiali tecnici, forniti da Quicksand, hanno garantito altissimi standard. Gli atleti sono stati sostenuti da Erba Vita, che ha messo a disposizione integratori e premi, da Energreen e Brand Gioielli, che ha impreziosito il pacco gara con un gioiello in acciaio dedicato. A portare i sapori della tradizione ci ha pensato Riccione Piadina, omaggiando tutti con i profumi e i gusti della Romagna, mentre il benessere è stato protagonista anche grazie alle creme funzionali di Silverphage. Nel cuore del villaggio, San Marino Vernici ha presentato le ultime novità e Sportify con il suo abbigliamento tecnico sportivo ha confermato l’evento come punto di riferimento anche per gli appassionati di lifestyle e performance.

Con oltre 2.000 presenze complessive, tra atleti, accompagnatori e pubblico, l’evento ha generato un impatto concreto in termini di indotto e visibilità. Ma soprattutto ha lasciato il segno come esperienza collettiva di sport, ospitalità e identità romagnola.

Questa edizione ha dimostrato che il beach tennis non è solo uno sport, ma un linguaggio universale fatto di energia, sorrisi e comunità. Il sipario cala, ma l’eco di questa edizione 2025 continuerà a farsi sentire ancora a lungo, tra le spiagge della Romagna e oltre.

C.s. San Marino Welcome