Successo per la 52a Edizione della Podistica di Natale e il 3° Urban Trail dei Castelli

Si è conclusa con grande entusiasmo la 52a edizione della Podistica di Natale, insieme al 3° Urban Trail dei Castelli, che si sono svolti il 15 dicembre a Serravalle presso il San Marino Stadium. Questi eventi, ormai tradizione per la nostra comunità, hanno visto la partecipazione di oltre 400 atleti competitivi, un numero superiore di amatori che testimonia l’amore per lo sport e la voglia di stare insieme durante le festività. La Podistica di Natale ha offerto un percorso emozionante e suggestivo, che ha attraversato i principali punti di interesse della città, incantando i partecipanti con scorci panoramici e l’atmosfera natalizia. Tra i partecipanti, si sono distinti i vincitori Lorenzo Bugli e Beatrice Boccalini nella Podistica di Natale mentre Luca Zamagni e Valeria Bartolini vincono la 3° edizione dell’Urban Trail dei Castelli, che hanno dato prova di grande abilità e determinazione. Il 3° Urban Trail dei Castelli ha portato gli atleti a scoprire le bellezze storiche e naturali del nostro territorio, offrendo un'esperienza unica che ha unito sport e cultura. I partecipanti hanno potuto correre tra antichi castelli e paesaggi mozzafiato, rendendo l’evento ancora più speciale. "È stato fantastico vedere così tante persone partecipare e divertirsi," ha dichiarato Andrea Angelini del G.P.A. San Marino gruppo organizzatore dell'eventi. "Questi eventi non sono solo una competizione sportiva, ma anche un momento di aggregazione e condivisione per la nostra comunità." Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, gli sponsor e le istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione. La loro dedizione e impegno sono stati fondamentali per il successo dell'evento. L'organizzazione dell'evento ha già in programma di lavorare per la prossima edizione, con l’obiettivo di rendere la Podistica di Natale e l’Urban Trail dei Castelli ancora più coinvolgenti e accessibili a tutti. Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle prossime edizioni, è possibile visitare il sito web ufficiale www.gpasanmarino.net o seguire le nostre pagine sui social media.

cs Gpa San Marino

