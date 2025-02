Successo per le ginnaste sammarinesi al 'Swirl and Twirl': un ottimo inizio di stagione

Le ginnaste federali della ritmica sammarinese Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Sara Ceccoli, Gioia Casali, Lucia Frisoni, Giorgia Mini, Camilla Rossi e Ludovica Vannoni hanno preso parte al prestigioso Torneo Internazionale” Swirl and Twirl,” svoltosi a Udine dal 7 al 9 febbraio. Accompagnate dalle tecniche Serena Sergiani, Monica Leardini e dalla giudice Federica Protti le atlete hanno avuto l'opportunità sia di testare e affinare i propri esercizi con il nuovo codice dei punteggi 2025 in vista delle prossime competizioni ufficiali, tra cui il Campionato di Serie B e Serie C, sia un’opportunità di confronto con ginnaste di alto livello, tra cui atlete italiane che parteciperanno al prossimo Campionato di Serie A e ginnaste provenienti da Austria, Cile, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Malta, Principato di Monaco, Spagna, Slovacchia, Slovenia. Le ragazze hanno affrontato la gara con grande concentrazione e determinazione portando a casa ottimi piazzamenti sia nelle classifiche di specialità che nelle classifiche All-Around. Nella categoria Junior A 2011 San Marino è salito sul podio nella classifica di specialità con Sara Ceccoli, che ha conquistato una medaglia d’argento al cerchio e una medaglia di bronzo al nastro e con Ludovica Vannoni che ha conquistato le medaglie di bronzo alla palla e alle clavette. Lo staff tecnico ha espresso grande soddisfazione per il modo in cui è stato affrontato questo inizio di stagione, con la consapevolezza che si tratta di un punto di partenza su cui continuare a migliorarsi e lavorare con impegno e ambizione.

