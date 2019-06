Summer Women’s Football Festival torna il 12 luglio!

Tra un paio di settimane l’estate torna a tingersi di rosa, con note di fresco divertimento! Dopo la grande partecipazione registrata per la Giornata del Calcio Femminile 2019 dello scorso 1 giugno, il Dipartimento Calcio Femminile della Federcalcio di San Marino tornano a proporre un evento in serale per il prossimo 12 luglio, sempre allo Stadio di Montecchio: Summer Women’s Football Festival. Filo conduttore della serata, che inizierà alle 20:30, sarà il divertimento declinato non solo nella forma del calcio, ma in particolar modo dell’amicizia, conoscenza reciproca e aggregazione tramite molteplici attività e giochi d’acqua che - con le temperature di questi giorni - non guastano certo. Poi percorsi a ostacoli, gonfiabili, giochi di abilità e tanti sorrisi per un evento da sempre apprezzato e che rappresenta il miglior rimedio possibile all’afa ed alla noia che talvolta opprimono le serate d’estate dei più giovani! Inoltre, ultimo ma non ultimo, il prossimo 12 luglio allo Stadio di Montecchio - proprio in occasione di Summer Women’s Football Festival - una troupe televisiva de La Giovane Italia (programma televisivo a cura di Paolo Ghisoni ed in onda su Sky, dedicato ai migliori settori giovanili partecipanti ai campionati italiani) salirà sul Titano per approfondire l’attività svolta dalla San Marino Academy, con particolar orientamento sul settore femminile. Insomma, non mancano certo i motivi di interesse per presentarsi numerosi a Montecchio: vi aspettiamo!

FSGC | Ufficio Stampa