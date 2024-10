Supercoppa Martin Mancini 2024

È intitolata al giovane atleta sammarinese Martin Mancini la Supercoppa Italiana di Basket in carrozzina 2024. È il 18^ Memorial Martin Mancini e al contempo 23^ Supercoppa Italiana quella che si giocherà al Multieventi di Serravalle il prossimo 27 ottobre. Per la prima volta le squadre di serie A si affrontano per rendere omaggio a Martin. Partecipano alla manifestazione, in gara unica, la vincitrice del Campionato Italiano, Unipol Briantea 84 Cantù, e la numero uno di Coppa Italia, ma trattandosi della stessa squadra giocherà il Santo Stefano Sport, secondo in classifica. Sui campioni del basket in carrozzina saranno puntati gli occhi dei tanti tifosi, soprattutto i giovanissimi studenti e giocatori di pallacanestro che ogni anno affollano il Palazzetto. L'ingresso è libero. Confermata la presenza dei gruppi Scout del Titano e dei volontari Clown Vip San Marino. La partita comincia alle ore 10:30 con l'arrivo dei Capi di Stato. La presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, conferisce a questa manifestazione grande prestigio. La Supercoppa Martin Mancini si avvale del Patrocinio e del contributo delle Segreterie di Stato per lo Sport, per la Sanità e Sicurezza Sociale, per il Turismo, per l'Istruzione e la Cultura ed è organizzata dall'Associazione Martin Mancini con il supporto della FIPIC, Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina, della FSSS, Federazione Sammarinese Sport Speciali, della FSP, Federazione Sammarinese Pallacanestro e del CONS, Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. L'atleta sammarinese Ruggero Enrico Marchetti, che ha vinto proprio in questi giorni un argento ai Mondiali di Canicross, categoria adapted men, e neo vincitore di due bronzi nei 400 e 100 metri categoria T20 ai Campionati Italiani Paralimpici FISPES e AICS darà il via simbolico alla partita. Da anni amica e sostenitrice dell'Associazione Martin Mancini, sarà presente al Trofeo la Sig.ra Stella Maglio, moglie del Professor Antonio Maglio, organizzatore delle prime Paralimpiadi Roma '60 e inventore della sport-terapia. Un sentito ringraziamento va alla Federazione Sammarinese Sport Speciali, alla Giochi del Titano e alla Igiene Ambientale Management che daranno un premio alle due squadre, sostenendo lo sport come viatico per superare le barriere. Grazie alla diretta TV su RaiPlay e alla telecronaca che San Marino Rtv trasmetterà lunedì 28 ottobre alle ore 22:15, il grande sport arriverà in tutte le case e porterà con sé il messaggio di Martin: "Viva lo sport che trasforma il disagio in talento".

