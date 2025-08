Svelata la Prima Squadra 25/26 Domagnano

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2025/26 del Domagnano. Presso la Sala Montelupo della Casa dell’omonimo Castello, sono stati tolti i veli alla squadra che tra un mese esatto inizierà la nuova avventura targata Manuel Amati.

Il presidente Fabiano Piscaglia ha dato ufficialmente il benvenuto ai ragazzi, ricordando che la rosa è giovane e si è rinnovata. “La serietà è alla base di tutto. L’impegno minimo è dare il massimo, sappiamo benissimo che spesso dare il massimo non basta e quindi cercheremo anche di dare più del massimo”. Concetto ribadito anche dal responsabile dell’area sportiva Andrea Venerucci, che ha presentato la Società e lo staff tecnico, invitando i confermati ad accogliere i nuovi arrivati. C’è stato poi spazio per le prime parole ufficiali in giallorosso di Manuel Amati, al quale è affidata la guida tecnica di un progetto rinnovato: “Siamo molto consapevoli delle scelte che abbiamo fatto dei ragazzi che sono seduti qui davanti a noi questa sera. Quello che vi si chiede da parte mia è la serietà e la puntualità. Serietà non vuol dire che non si possa ridere, anzi la serietà per me è veramente divertimento. Faccio sempre l’esempio di quando i bambini giocano con le costruzioni: sembrano estremamente seri ma si stanno divertendo tantissimo”. Serietà, impegno e divertimento sono dunque gli ingredienti essenziali per costruire un gruppo unito e competitivo, che sta per affrontare il primo mese di preparazione. Si comincia lunedì prossimo, con in vista il primo impegno ufficiale, l’esordio in campionato contro il Pennarossa sabato 30 agosto alle 17:30 a Domagnano. Svelata infine anche la prima maglia, tradizionale divisa giallorossa a strisce verticali con al centro il main sponsor Infisso Più.

