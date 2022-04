Taekwondo: 15 nuove cinture colorate

Nel pomeriggio di giovedì 07 aprile 2022, nella Palestra Taraflex Verde Sport Domus di Serravalle, davanti alla commissione formata dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani, Giovanni Ugolini (tutti 6° dan) e Gino Zaghini (4° dan), si è svolta la 1^ sessione d’esami 2022 per le cinture colorate. I 15 atleti che si sono presentati hanno superato la prova, raggiungendo il grado come a fianco di ciascuno indicato.

1) Linda BIANCHI - 3° kup (cintura blu-rossa

2) Alessandro GIOVAGNOLI - 3° kup (cintura blu-rossa

3) Davide BALDUCCI - 5 kup (cintura verde-blu)

4) Anna BERTI - 5 kup (cintura verde-blu)

5) Leonardo BORIA - 5 kup (cintura verde-blu)

6) Thomas BUCCI - 6 kup (cintura verde)

7) Elio BAROCCI - 7 kup (cintura giallo-verde)

8) Maria Chiara BARULLI - 7 kup (cintura giallo-verde)

9) Ludovico BEVITORI - 7 kup (cintura giallo-verde)

10) Giorgia PASINI - 7 kup (cintura giallo-verde)

11) Michele BALZAN - 8 kup (cintura gialla)

12) Alan BIAGI - 8 kup (cintura gialla)

13) Nicola BIAGI - 8 kup (cintura gialla)

14) Andrea CAMPIDELLI - 8 kup (cintura gialla)

15) Diego GUGLIOTTA - 8 kup (cintura gialla)

Nel complimentarci con tutti i ragazzi per il risultato raggiunto, rammentiamo che fra 70 giorni a San Marino verrà disputato il I° Campionato Europeo dei Piccoli Stati ed alcuni di essi vi parteciperanno.

c.s. Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan) (Addetto stampa e comunicazione T.S.M.)