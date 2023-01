Taekwondo: 9 atleti bianco azzurri all’Insubria open 2023

Taekwondo: 9 atleti bianco azzurri all’Insubria open 2023.

Terminato da poco un 2022 entusiasmante che ci ha regalato la bellezza di 36 medaglie suddivise in 8 ori, 14 argenti e 14 bronzi e dopo la pausa natalizia, durante la quale il team agonistico ha continuato comunque la preparazione, siamo già giunti alla vigilia della prima gara di combattimento dell’anno 2023. Saranno ben 9 i fighters che difenderanno i colori bianco-azzurri all’Insubria Cup 2023 del prossimo fine settimana 27-29/01 a Busto Arsizio (VA), con ben 1.050 atleti iscritti, suddivisi nelle varie categorie senior, junior e cadetti. Accompagnati, come sempre dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), scenderanno sull’ottagono di combattimento per le senior: Michele Ceccaroni (4° dan cat. -68 kg), Tonucci Nico (3° dan cat. -74 kg), Nicholas Battistini (2° dan -58 kg), con Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg) e Daniele Leardini (1° dan -87 kg). A seguire le 3 junior: Samuel Tarini (2° dan cat. -63 kg), Federico Amati (1° poom cat. -45 kg) e Achille Tentoni (1° poom cat. -48 kg). Infine per i cadetti Alessandro Giovagnoli (3° kup -57 kg), il più giovane della squadra. Durante il periodo appena passato, i ragazzi hanno continuato ad allenarsi sia per questa gara, sia per i prossimi impegni che li vedranno sicuramente protagonisti nel corso dell’anno, a cominciare dallo Slovenia Open World Taekwondo G-1 di Ljubljana del 25-26/02/2023, seguito dai Campionati Italiani Junior del 17-19/03/2023, poi l’Austria Open World Taekwondo G-1 a Innsbruck (A) del 01-02/04/2023; e via via da tutte le altre competizioni in calendario. Proveremo, ancora una volta, di incrementare il nostro già cospicuo medagliere che annovera complessivamente 282 trofei: (82 ori) - (93 argenti) - (103 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.), conquistati in mezzo mondo e che fa del nostro Club il più medagliato dello Sport sammarinese. Un’ottima serie di risultati che dimostra evidentemente la competitività della nostra scuola di Taekwondo, sia in campo internazionale sia in quello italiano, con i nostri giovani che si stanno imponendo sempre più all’attenzione di tutti i protagonisti di questa bellissima disciplina marziale e sport olimpico. Ricordiamo inoltre che il T.S.M., affiliato CONS e FESAM, è l’unico Club in Repubblica dove si può praticare il Taekwondo, nelle sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “taraflex verde”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: