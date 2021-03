Taekwondo: Ceccaroni, Crescentini e Leardini a Sofia per il Bulgarian Open 2021

Ad un anno esatto dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che, di fatto, ha bloccato ogni attività e competizione sia nazionale italiana sia internazionale per tutti gli sport di contatto, finalmente le due federazioni, la mondiale WT e l’europea WTE, alle quali siamo affiliati tramite la FESAM, hanno concesso l’ok per la ripresa delle gare in tutto il globo. È dallo scorso febbraio 2020 che il medagliere del Club Taekwondo San Marino è fermo a 217 medaglie (64 ori - 69 argenti e 84 bronzi) e 2 coppe di squadra e pertanto è giunto il momento per tentare di incrementarlo. La prima vera occasione ci viene data, nei prossimi 06-07 marzo, dal Bulgarian Open 2021 (con quasi 1.000 iscritti) a Sofia (BUL), un G-1 con 10 punti in palio per il vincitore. In terra balcanica, già nostra amica per i risultati raggiunti in passato con Francesco Maiani nel 2013 che vinse l’oro, i nostri bianco-azzurri saranno rappresentati degnamente da Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.), Stefano Crescentini (1° dan -68 kg.) e Daniele Leardini (1° dan +80 kg.).

I ragazzi, seguiti come sempre dal Maestro Secondo Bernardi (5° dan), Coach della nazionale, per partecipare dovranno osservare le ultime normative sanitarie della WT sottoponendosi a tampone anti-covid sia all’andata che al ritorno a San Marino. Sarà una gara fondamentale, dove prendere punti preziosi nel ranking mondiale, potrà avere una valenza enorme, soprattutto per un’eventuale qualificazione preolimpica riservata all’Europa. Infatti, dopo l’Open bulgaro, ci saranno i Campionati Europei assoluti che si svolgeranno ancora in Bulgaria nel prossimo mede di aprile, seguiti dalle Olimpiadi di Tokyo, che sono già state confermate per la prossima estate ed infine i Campionati Mondiali di Wuxi (Cina) a metà ottobre. Quindi, dietro l’angolo, tre grandi appuntamenti in questo 2021 ed il Taekwondo San Marino vorrebbe esserci in tutti con la nostra punta di diamante Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.). Intanto in patria, i restanti atleti (ad esclusione degli under 14), continuano gli allenamenti compatibilmente con le normative per il coronavirus, evitando fra loro il contatto usufruendo dei due impianti a nostra disposizione a Fonte dell’Ovo in Città Centro Studi e presso la Sport Domus a Serravalle, che sono sufficientemente ampi per garantire le distanze richieste. Siamo ancora una volta pronti, aiutati dal CONS e dalla FESAM, con tutti i Maestri e gli Allievi sammarinesi, per affrontare le prossime sfide.

Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)

