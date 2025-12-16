Taekwondo: doppio appuntamento a Jesolo

Siamo ormai giunti alla fine del 2025, un periodo veramente benevolo per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino e mancano ancora due gare che si disputeranno a Jesolo (VE), il 20 e 21 dicembre, per raggiungere 18 competizioni, fra nazionali italiane e internazionali, nell’intero anno solare. Accompagnati alternativamente sugli ottagoni di gara dai due Coach Maestro Secondo Bernardi (6° dan) e Maestro Michele Ceccaroni (4° dan) sono stati conquistati, fino ad ora, complessivamente 5 ori, 6 argenti e 10 bronzi. Questo il bottino 2025 del team bianco-azzurro che ora ha raggiunto un totale di 353 trofei: (100 ori) - (108 argenti) - (138 bronzi) + 4 Coppe di Squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.) e mancano ancora gli ultimi campionati nazionali italiani: i senior cinture rosse e cinture nere Under 21. Nella prima salirà sul campo di gara Matthew Mougeout (cat. +87 kg), mentre nella seconda combatteranno Thomas Albani (-54 Kg) e Federico Amati (-58 kg). Altre due occasioni favorevoli per l’incrementare il già ricco medagliere. A seguire la pausa per le feste natalizie e di fine anno e poi a gennaio saremo di nuovo in ballo con i nuovi calendari agonistici 2026. Questi stupendi risultati non sono frutto del caso, ma sono stati raggiunti grazie all’impegno costante di tutti gli Insegnanti e dei vari atleti, ricordando che i Maestri sono tutti diplomati e riconosciuti ufficialmente dalla WT (World Taekwondo Federation) con i diplomi e trasmettono il loro sapere, nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle presso la Sport Domus, Palestra “Taraflex verde”.

