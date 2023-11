Taekwondo San Marino: 2 medaglie di bronzo allo Swedish Open (G-1) 2023

Taekwondo San Marino: 2 medaglie di bronzo allo Swedish Open (G-1) 2023.



<< Ancora 2 medaglie pesantissime quelle prese dagli junior biancoazzurri al 7° appuntamento internazionale dell’anno solare 2023, il WTE Swedish Open di Uppsala (SWE). Alla gara scandinava, disputata l’11 e 12 Novembre, di difficoltà G-1, i ragazzi del Taekwondo San Marino, seguiti all’angolo dal Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), Coach del Team Agonistico Nazionale, hanno fatto ancora faville arrivando a conquistare 298 trofei complessivi.

In ordine di tempo sabato 11, il primo a scendere sull’ottagono di gara, nei quarti di finale, è Achille Tentoni (c.n. 1° poom -51 kg) opposto all’idolo di casa Tayanin Mogi (SWE): 2 ruond a 0 per il biancoazzurro e andiamo in semifinale con il coreano Kim Yeonsu, contro il quale però non si riesce a passare; il nostro atleta comunque raggiunge il terzo gradino del podio e sale dal 111° al 77 posto nella classifica ranking junior con i 9,95 punti guadagnati sul campo.

Nella stessa giornata poteva andare ancora meglio se Samuel Tarini (c.n. 2° dan -63 kg), il secondo a gareggiare, che stava dominando il primo round per 13 a 3, a 15 secondi dalla fine non avesse subito dall’avversario un calcio all’occhio destro che lo costringe alla resa. L’arbitro conta fino a 10 e, come da regolamento, decreta la vittoria per l’atleta di casa per intervento medico. Peccato veramente, ora Samuele ha l’occhio nero e tanto rammarico dentro di sé, poiché vincendo sarebbe andato a medaglia.

Di seguito, nella categoria -48 kg è Federico Amati (c.n. 1° poom) in semifinale contro un altro coreano Kang Han, ma anche lui è costretto a cedere all’avversario conquistando, comunque, il secondo bronzo di giornata.

Domenica 12 è il turno del Senior Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -74 kg) che ai sedicesimi di finale se la vede con il canadese Johan Pridole. Nonostante la buona prova, deve cedere entrambi i round all’avversario per 5 a 17 e 8 a 11.

Quindi è la prima volta che gli atleti bianco-azzurri, nello stesso open internazionale, riescono a conquistare 2 podi, dimostrando che sono in costante fase crescente e si battono alla pari con avversari di alto rango (si pensi solamente alla presenza dei coreani avversari dei nostri ragazzi). Ricordiamoci poi che, il prossimo anno, ci saranno le Olimpiadi a Parigi 2024 e riuscire ad essere presenti, magari tramite una wild card, con 1 atleta sammarinese, sarebbe il coronamento dell’unico sogno che manca al palmares del nostro Club.

Da qui a fine 2023 le ultime due competizioni: i Campionati Italiani Fita Senior 2023 ad Ancona (AN) il 18-19/11/2023 e l’Interregionale Fita Piemonte 2023 a Biella (BI) il 02-03/12/2023.

Ma il Taekwondo che non è solo combattimento, anzi è agilità, autodifesa (hapkido), disciplina, equilibrio, potenza e velocità e per questo i Maestri sammarinesi, che sono tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation) e dal Kukkiwon (sede della World Taekwondo Academy), vi aspettano nelle due Palestre di Serravalle (presso la Sport Domus) e a San Marino Città (nella Palestra a due piani Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) precisando che le prime due lezioni (di prova) sono completamente gratuite.>>



Comunicato stampa

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.

