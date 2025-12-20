Taekwondo San Marino: 4^ sessione esami cinture colorate 2025



<< Il Club Taekwondo San Marino, ha il piacere di rendere noto quanto segue:

“Nella serata di giovedì 18 dicembre 2025, presso la Palestra Taraflex Verde Sport Domus di Serravalle, alla presenza della commissione tecnica formata dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani e Giovanni Ugolini (tutti c.n. 6° dan), nonché Michele Ceccaroni e Gino Zaghini (tutti c.n. 4° dan), si è svolta la 4^ sessione esami dell’anno 2025 per cinture colorate.

15 i candidati che si sono presentati e che hanno superato brillantemente la rispettiva prova, assumendo il grado come a fianco di ciascuno indicato:

1) Matthieu MOUGEOT - 1° kup (cintura rosso-nera);

2) Davide BALDUCCI - 1° kup (cintura rossa);

3) Stefano GIANNONI - 1° kup (cintura rossa);

4) Pietro BERNARDI - 6° kup (cintura verde);

5) Thomas BOTTINI - 6° kup (cintura verde);

6) Lorenzo POGGIOLI - 7° kup (cintura giallo-verde);

7) Alexandra BORCKHOLZ - 8° kup (cintura gialla);

8) Davide DELLA VALLE - 8° kup (cintura gialla);

9) Alessandro GASPERONI - 8° kup (cintura gialla);

10) Emiliano GIACOBBI - 8° kup (cintura gialla);

11) Martina GRASSI - 8° kup (cintura gialla);

12) Lucrezia GREGORONI - 8° kup (cintura gialla);

13) Nikolas MARZI - 8° kup (cintura gialla);

14) Leo SANTAGATA - 8° kup (cintura gialla);

15) Tommaso VERONESI - 8° kup (cintura gialla).

Ancora una volta, l’ottimo esito delle prove individuali dimostra che gli Allievi stanno progredendo tecnicamente e moralmente grazie al proficuo lavoro svolto dai Maestri del Club Taekwondo San Marino, che sono tutti qualificati e riconosciuti dalla Federazione WT (World Taekwondo Federation).>>



Comunicato stampa

Club Taekwondo San Marino









