Taekwondo San Marino: 4^ sessione esami cinture colorate 2025
<< Il Club Taekwondo San Marino, ha il piacere di rendere noto quanto segue:
“Nella serata di giovedì 18 dicembre 2025, presso la Palestra Taraflex Verde Sport Domus di Serravalle, alla presenza della commissione tecnica formata dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani e Giovanni Ugolini (tutti c.n. 6° dan), nonché Michele Ceccaroni e Gino Zaghini (tutti c.n. 4° dan), si è svolta la 4^ sessione esami dell’anno 2025 per cinture colorate.
15 i candidati che si sono presentati e che hanno superato brillantemente la rispettiva prova, assumendo il grado come a fianco di ciascuno indicato:
1) Matthieu MOUGEOT - 1° kup (cintura rosso-nera);
2) Davide BALDUCCI - 1° kup (cintura rossa);
3) Stefano GIANNONI - 1° kup (cintura rossa);
4) Pietro BERNARDI - 6° kup (cintura verde);
5) Thomas BOTTINI - 6° kup (cintura verde);
6) Lorenzo POGGIOLI - 7° kup (cintura giallo-verde);
7) Alexandra BORCKHOLZ - 8° kup (cintura gialla);
8) Davide DELLA VALLE - 8° kup (cintura gialla);
9) Alessandro GASPERONI - 8° kup (cintura gialla);
10) Emiliano GIACOBBI - 8° kup (cintura gialla);
11) Martina GRASSI - 8° kup (cintura gialla);
12) Lucrezia GREGORONI - 8° kup (cintura gialla);
13) Nikolas MARZI - 8° kup (cintura gialla);
14) Leo SANTAGATA - 8° kup (cintura gialla);
15) Tommaso VERONESI - 8° kup (cintura gialla).
Ancora una volta, l’ottimo esito delle prove individuali dimostra che gli Allievi stanno progredendo tecnicamente e moralmente grazie al proficuo lavoro svolto dai Maestri del Club Taekwondo San Marino, che sono tutti qualificati e riconosciuti dalla Federazione WT (World Taekwondo Federation).>>
Comunicato stampa
Club Taekwondo San Marino
[Banner_Google_ADS]