Taekwondo San Marino all’extra European Championship di Bari

Dopo il bellissimo risultato di domenica scorsa a Vercelli, al FITA Champion Kids Taekwondo 2019 da parte della squadra giovanile, che ha ottenuto uno splendido en plain di medaglie: 10 su 10, (4 ori) - (5 argenti) - (1 bronzo) + la Coppa di 4^ Società classificata su 27 presenti, non c’è proprio un attimo di respiro per gli agonisti bianco-azzurri del Taekwondo San Marino. È già giunto il momento di preparare nuovamente i borsoni con dentro dobok, cinture e protezioni, poiché tre nostri atleti Senior: Michele Ceccaroni (c.n. 3° dan -68 kg.), Francesco Maiani (c.n. 3° dan -80 kg.), ai quali si aggiunge il più giovane Samuele Genghini (c.n. 2° dan -63 kg.), saranno i componenti del team sammarinese che gareggerà a Bari, dove, durante il prossimo fine settimana si svolgerà l’Extra European Championship, (un G-4 con sole 5 cat. di peso riservato ai Senior cinture nere nei pesi: -58-63-68-80 e +80). Un vero Campionato d’Europa con moltissimi iscritti, ma anche un’occasione molto stuzzicante per la squadra, che sarà diretta dal Coach nazionale Secondo Bernardi (5° dan). Al vincitore di ogni categoria, saranno assegnati la bellezza di 40 punti nel ranking mondiale e forse è uno degli ultimi appuntamenti stagionali dove trovare, gareggiando allo spasimo, i punti necessari per ottenere il salvacondotto che conduce alla XXXII^ Olimpiade di Tokyo 2020. Dopo questa gara seguirà l’Israel International Open 2019 a Ramla del 23-24/11 e per finire, il 30/11-01/12, i Campionati Italiani Senior Cinture Nere a Busto Arsizio (VA), che termineranno le gare dell’anno 2019. Dopo una stagione esaltante, piena di competizioni, stages e duri allenamenti, per il Taekwondo San Marino sarebbe la classica ciliegina sulla torta ottenere il pass che condurrà in Giappone nella prossima estate. Nel frattempo in Patria restano gli altri componenti del Club che hanno raggiunto il ragguardevole numero di 82, di cui circa 30 piccoli, che sono poi il futuro di questa disciplina olimpica in terra sammarinese. Si ricorda inoltre che il Club Taekwondo San Marino, è l’unico sul Titano dove, a partire dall’età di 5 anni, ci si può avvicinare per conoscere questo bellissimo sport olimpico, presso le sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle (Palestra Taraflex Verde) dentro la Sport Domus. Agilità, autodifesa (hapkido), disciplina, equilibrio, potenza e velocità vengono proposti da Maestri tutti diplomati e qualificati presso la WT (World Taekwondo Federation).