Taekwondo San Marino: Ceccaroni e Crescentini a Manchester per il Wte Senior Championships 2022

Manca un mese solamente al 1° Campionato riservato ai Piccoli Stati d’Europa, (10 le Nazioni presenti) organizzato qui in Repubblica per il 18 e 19 giugno prossimi con la supervisione della WTE (World Taekwondo Europe), dove il team sammarinese schiererà la bellezza di 14 atleti fra cadetti, junior e senior, ma, tanto per mantenerci in forma, abbiamo nell’immediato un nuovo appuntamento internazionale di grande prestigio: il WTE Championship 2022 (G-4) di Manchester (ENG) del prossimo fine settimana 19- 22/05/2022, riservato ai senior. Saranno due i rappresentanti bianco-azzurri che scenderanno per il combattimento sul tatami inglese, in una gara G-4 (che prevede, quindi, 40 punti nel ranking mondiale per il vincitore): il veterano Michele Ceccaroni (4° dan -68 kg. Senior) attualmente al n. 97 della graduatoria mondiale, nonché capitano della Nazionale ed il giovanissimo diciassettenne Stefano Crescentini (1° dan -74 kg - no world ranking), che, benché sia ancora junior, in questa occasione combatterà nella categoria superiore. Saranno seguiti, come al solito, sull’ottagono di gara dal Maestro e Coach Nazionale Secondo Bernardi (6° dan). Sarà un torneo durissimo perché in Europa c’è l’80% degli atleti iscritti tra i primi 100 al mondo ed almeno 5 (di entrambe le categorie) tra i primi 10. Di seguito, dopo il Campionato Europeo di casa di metà giugno, ci sarà una piccola pausa agonistica che precederà la XIX^ Edizione dei Giochi del Mediterraneo ad Orano (Algeria), prevista per i primi di luglio. Quindi per tutti gli atleti del Titano ancora un periodo senza respiro, in vista delle prossime competizioni. Gli allenamenti proseguono costanti e sono stati perfezionati grazie anche all’intervento del Gran Maestro Park Young Ghil (c.n.9 dan) che è appena stato nostro ospite per donarci i suoi preziosi suggerimenti. Un 2022 impegnativo per tutto il Club che ci ha donato però tante soddisfazioni, a partire dagli esami per le cinture nere di qualche settimana fa e per i risultati raggiunti sino ad ora, da agonisti ed amatori di questa brillante Arte Marziale e Sport Olimpico.

c.s. Taekwondo San Marino