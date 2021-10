Taekwondo San Marino: team bianco-azzurro buona prova in Albania al Tirana Open 2021 (G-1)

Taekwondo San Marino: team bianco-azzurro buona prova in Albania al Tirana Open 2021 (G-1).

Dopo la stupenda prova in Albania dei 26-27 giugno scorsi dove sono state conquistate 5 medaglie 1 oro, 1 argento, 3 bronzi più 1 Coppa per il terzo posto di squadra fra i Senior, questa volta niente trofei al Tirana Taekwondo Open 2021 (G-1) del 02 e 03 ottobre, nonostante le buone prove dei nostri tre rappresentanti. Il Maestro Secondo Bernardi (5° dan), Coach della Nazionale, riferisce da Tirana che sabato, il primo a scendere sul tatami è stato una delle grandi promesse fra i cadetti bianco-azzurri, Achille Tentoni (1° kup -41 kg.) che affrontava per la prima volta un torneo così importante e difficile come un internazionale G-1, dove si sono iscritti i più forti atleti europei di categoria. Per nulla intimorito, ha preso subito l’iniziativa, ma, pur conducendo i primi due round fino al 9 a 7 a suo favore, poi si è fatto sorprendere, all’inizio dell’ultima frazione, da un calcio girato al caschetto (5 punti) che gli é costato l’incontro non riuscendo più a recuperare. Tutta esperienza che gli farà fare certamente ottima figura nei prossimi appuntamenti. Poi domenica, a scendere per primo sull’ottagono di gara, è stato il Senior Daniele Leardini (1° dan -80kg.) che, pur disputando un’ottima prova (12 a 16 risultato finale), ha perso con l’Italiano De Rosa. Infine è arrivato il momento del capitano Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.), che, ha incontrato il campione serbo Dragojevic; quest’ultimo con le sue lunghe leve, è andato subito in vantaggio non permettendo al nostro atleta di recuperare. Nonostante il risultato sfavorevole, Michele, per il punteggio realizzato, è comunque salito dal 103° al 98* posto nel ranking mondiale di categoria. Quindi una buona prova complessiva per il team sammarinese di Taekwondo, nonostante i risultati non rispecchino appieno il buon livello dei nostri atleti. Adesso il prossimo appuntamento per la Nazionale sammarinese sarà il Dutch Open di Eindhoven (Olanda) il 23 e 24 ottobre prossimi. Il Club Taekwondo San Marino sta continuando la preparazione con tutta la squadra, per i prossimi obiettivi dei Campionati Mondiali di Wuxi (Cina) posticipati all’anno prossimo, così come i XIX^ Giochi del Mediterraneo ad Orano (Algeria), dal 25 giugno al 5 luglio 2022. Dobbiamo segnalare che, entro fine anno, nella nostra palestra Taraflex Verde, messa a disposizione dal CONS presso la Sport Domus a Serravalle, sono previsti gli esami per tutte le cinture nere, poiché anche i Maestri devono continuamente aggiornarsi, allenandosi per continuare ad insegnare agli allievi. È una crescita continua per tutti, Maestri ed atleti del Club, sempre con l’ausilio di CONS e FESAM, attenti alla nostra condizione.

c.s. Taekwondo San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: