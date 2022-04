Tagliaferri terzo a Corridonia e Privitelio ottavo a Monza. Bene anche Bizzocchi e Drudi

Il risultato più altisonante del fine settimana dei piloti della Scuderia San Marino è sicuramente di Nicolas Tagliaferri, che sul circuito di Corridonia – in provincia di Macerata – si è posizionato al terzo posto della classifica su 22 iscritti alla gara di Coppa delle Regioni. Domenica si è disputato anche il Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), che ha fatto tappa per l’occasione a Monza e alla quale vi ha partecipato il pilota Luciano Privitelio, che è riuscito a chiudere entrambe le manche in ottava posizione in una gara resa insidiosa dall’asfalto bagnato. Dodicesimo posto assoluto, invece, da parte del navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi al 55° Rally Elba valevole per il CIRA (Campionato Italiano Rally Asfalto). Per Bizzocchi si è trattata di “una gara difficile condizionata dal meteo che cambiava più volte durante il giorno e ci ha messo in difficoltà anche nelle varie prove, non siamo riusciti a trovare il giusto feeling con la macchina e torniamo a casa raccogliendo esperienza in vista del prossimo impegno in Campionato in Salento”. Tornando in pista troviamo Mattia Drudi che ha corso in Germania per il Campionato ADAC GT chiudendo Gara 1 in diciassettesima posizione mentre decisamente meglio Gara 2 chiusa in nona posizione. Commentando la sua prestazione, Drudi apostrofa: “E’ stato un weekend complicato nel quale abbiamo faticato più del previsto. Dopo alcuni problemi alla macchina nella prima gara, nella seconda siamo riusciti a lavorarci subito e si sono visti i miglioramenti chiudendo noni. Puntiamo a far meglio nella prossima gara di questo campionato, in programma sul circuito del Red Bull Ring in Austria.”

