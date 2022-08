Talita Giardi si aggiudica il titolo Under 14 nel torneo Tennis Europe in Moldavia

Continuano ad arrivare buone notizie per il settore agonistico della Federazione Sammarinese Tennis. Dopo l’ottimo risultato fatto registrare in Coppa Davis dalla Nazionale maschile, a mettersi in luce è ora Talita Giardi, che oggi si è aggiudicata il titolo Under 14 alla Biotehnos Series Cup, evento del circuito Tennis Europe andato in scena sui campi del Tennis Plus Country Club a Vadul lui Vodă, in Moldavia. È la prima volta che un’atleta sammarinese riesce ad aggiudicarsi il titolo di un circuito così importante, a dimostrazione dell’ottimo lavoro portato avanti dallo staff tecnico della Scuola Federale. Talita, entrata in tabellone con una wild card, ha superato nell’ordine la moldava Albina Paladuta per 6-2 6-0, la seconda testa di serie del torneo, la moldava Margarita Iliina, per 6-3 6-1, l’ucraina Veronika Kosheva (6-3 5-7 6-3) e la rumena Miruna Rita Neculaes (7-5 4-6 6-3). In finale la giovane biancazzurra ha affrontato Anastasia Munteanu (Romania), imponendosi per 6-3 6-7 (7) 6-2. Un risultato che lascia ben sperare in vista dell’annunciata partecipazione, in futuro, alla Billie Jean King Cup.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Tennis