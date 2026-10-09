Tamburello San Marino protagonista nel Tambeach Tour con la conquista di due titoli italiani

Tamburello San Marino protagonista nel Tambeach Tour con la conquista di due titoli italiani.

Si chiude con grandi soddisfazioni, per il Tamburello San Marino, il Tambeach Tour, circuito organizzato dalla Federazione Italiana Palla Tamburello e valevole per l’assegnazione dei titoli di Campione d’Italia. Il tour, composto da quattro tappe disputate a Rimini, Roma, Catania e Padova, ha impegnato gli atleti durante tutta l’estate. Un percorso intenso e ricco di emozioni, che ha visto gli atleti sammarinesi distinguersi nelle diverse competizioni e conquistare importanti risultati. A brillare nel singolo maschile è stato William Forcellini, protagonista di un ottimo percorso che lo ha portato alla vittoria finale. Grande soddisfazione anche nel doppio femminile, dove la coppia formata da Isa Censoni e Irene Monti ha conquistato il titolo, confermando la qualità e la competitività del movimento sammarinese nel Tambeach. Forte dei risultati ottenuti durante le varie tappe, la squadra conquista, inoltre, il secondo posto nella classifica per Società. Risultati che premiano il lavoro, la passione degli atleti del Tamburello San Marino, capaci di portare in alto i colori biancazzurri lungo tutte le tappe del tour.

C.s. - Federazione Sammarinese Tennis

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