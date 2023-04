Tante, importanti validità per il 51° San Marino Rally, (16/17 giugno)

Sarà un grande spettacolo sportivo, di alto livello e con stimolanti sfide, anche incrociate, quello del 51° San Marino Rally che andrà in scena, tra il 16 e 17 giugno prossimi, sugli sterrati impegnativi e probanti tra la Repubblica del Titano e il Montefeltro. La FAMS - Federazione Auto Motoristica Sammarinese – è già attivamente impegnata per offrire, come consuetudine, un evento all’altezza della lunga e prestigiosa tradizione, più che cinquantennale, del San Marino Rally. Il San Marino rally 2023 presenterà alcune importanti novità nel suo assetto logistico. Il percorso di gara avrà distanze più ravvicinate, con trasferimenti più contenuti, tra le prove speciali. Tra queste ultime ci sarà una novità: viene riproposta una “crono” prestigiosa e assai tecnica, uno dei cardini del tracciato del rally negli anni ’90. Cambiamento in vista anche per il Parco Assistenza, che avrà una nuova location, sempre all’interno del territorio della Repubblica.

Il San Marino Rally torna, quest’anno, ad acquisire la validità per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, massima espressione del rallismo tricolore, di cui sarà il quarto appuntamento stagionale e primo su fondo sterrato e, all’interno del CIAR, ci sarà il secondo impegno (e primo su sterrato) per le dodici giovani speranze del Campionato Italiano Rally Junior. Il San Marino rally sarà anche il terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, con un interessante confronto, sulle stesse speciali, tra i “terraioli” e i pretendenti al titolo Assoluto. Una bella occasione per vedere all’opera, tutti insieme, i migliori piloti da rally italiani. Anche i migliori al volante delle affascinanti vetture storiche si confronteranno nella gara del Campionato Italiano Rally Terra Storico, con la lunga serie delle validità di questa 51° San Marino Rally arricchita dalla Coppa Rally di 5^ Zona, terzo impegno stagionale e secondo su sterrato. Il San Marino Rally 2023 avrà inoltre il compito importante di aprire la serie internazionale Fia Rally Star Training Season, che ricerca i talenti del futuro da lanciare nel Mondiale Rally.

È fonte di orgoglio per FAMS - Federazione Auto Motoristica Sammarinese - essere stata prescelta dalla FIA -Federazione Internazionale Automobilistica - che ha inserito il 51° San Marino Rally come gara di apertura della FIA Rally Star Training Season. Questa serie sarà caratterizzata da sei eventi, quattro su terra e due su asfalto, in rally europei. I sei giovani partecipanti alla FIA Rally Star Training Season gareggeranno su identiche Ford Fiesta Rally3, equipaggiate Pirelli e gestite da M-Sport Poland. Tutti i costi sono coperti dalla FIA con i migliori quattro piloti che, al termine della FIA Rally Star Training Season, disputeranno una stagione, interamente finanziata, nel FIA Junior WRC Championship nel 2024. Gli eventi FIA Rally Star Training Season sono stati appositamente scelti per fornire ai piloti esperienza in un'ampia varietà di condizioni e circostanze. Di grande importanza, nell’ottica di mettere in luce i talenti del futuro, il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2023, che ormai da varie stagioni è dedicato al compito di trovare il “nuovo Miki Biasion”. ACI Sport, affiancato dal partner tecnico ed organizzativo della serie giovanile Motorsport Italia, è il promotore del progetto stagionale dedicato ai piloti Under 28 del settore rally. Saranno ben dodici equipaggi portacolori di ACI Team Italia, la squadra della Nazionale, che si sfideranno su sei tappe, quattro su asfalto e due su terra, tutti a bordo delle Renault Clio Rally 5 gommate Pirelli. La classifica finale del campionato verrà stilata sulla base di un numero di risultati pari al numero di gare effettivamente organizzate, meno una. Il vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2023 si aggiudicherà il montepremi messo in palio da ACI Sport di 75.000 euro, subordinati ad un programma internazionale per la stagione 2024.

cs Fams

