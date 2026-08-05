Taranto 2026: ufficiale la delegazione del San Marino Team presente ai Giochi del Mediterraneo

Taranto 2026: ufficiale la delegazione del San Marino Team presente ai Giochi del Mediterraneo.

È pronta a partire la spedizione del San Marino Team verso Taranto, dove dal 21 agosto al 3 settembre si svolgeranno i XX Giochi del Mediterraneo. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese sarà presente con una delegazione composta da 29 atleti – 16 donne e 13 uomini – impegnati in 11 discipline sportive, affiancati da tecnici, accompagnatori e staff medico e organizzativo, per un totale di 42 componenti. Atletica leggera, bocce, ciclismo, ippica, nuoto, nuoto pinnato, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo e tiro con l’arco saranno le discipline attraverso le quali gli atleti sammarinesi saranno chiamati a rappresentare il Paese nella ventesima edizione della manifestazione. Tra i convocati figurano atleti che hanno già contribuito a scrivere pagine importanti dello sport sammarinese. Nel tiro a volo saranno infatti presenti i medagliati olimpici e medagliati ai Giochi del Mediterraneo Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Nelle bocce, invece, torneranno a vestire i colori biancazzurri Enrico Dall’Olmo, i campioni del mondo Jacopo Frisoni e Stella Paoletti, già medagliati a Orano, ultima edizione della manifestazione. Particolarmente significativo anche il ritorno dell’ippica, che torna a far parte della delegazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo dopo l’unica partecipazione precedente, risalente all’edizione di Almería 2005. A Taranto sarà Nicole Conti a rappresentare San Marino nella disciplina. La delegazione racconta anche un interessante intreccio tra esperienza e gioventù. Nel nuoto saranno infatti presenti Margherita Gregoroni, classe 2011, e Alessandro Rebosio, classe 2004, i due più giovani componenti della delegazione. La missione sarà guidata dalla Capo Missione Anna Lisa Ciavatta, affiancata dai vice Maurizio Mazza e Lucia Castiglioni. A completare la struttura della missione saranno il Presidente del CONS Christian Forcellini, il Segretario Generale del CONS e Membro dell’International Committee of Mediterranean Games (CIJM) Eros Bologna, il componente della Commissione Tecnica Luciano Scarponi, e lo staff medico guidato dal dottore Gianluca Camillieri. La prima tappa ufficiale del percorso verso Taranto sarà domani, giovedì 6 agosto alle ore 17:30, con l’udienza della delegazione presso Palazzo Valloni, concessa dai Capitani Reggenti S.E. Alice Mina e Vladimiro Selva. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente il San Marino Team e, soprattutto, per svelare i portabandiera che guideranno la delegazione sammarinese durante la cerimonia inaugurale. Il momento inaugurale dei Giochi è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 20:00, quando la delegazione sfilerà alla cerimonia di apertura in programma al rinnovato Stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dando ufficialmente il via alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. «Arriviamo a Taranto con l’ambizione di confermare il percorso intrapreso nelle ultime edizioni dei Giochi del Mediterraneo, che ci hanno regalato risultati e medaglie importanti – commenta il presidente del CONS Christian Forcellini –. Vogliamo competere, misurarci con avversari di alto livello e dare a tutti i nostri atleti la possibilità di esprimere al meglio il proprio valore. Ma vogliamo anche vivere questa esperienza fino in fondo: raccontare le loro storie, le loro emozioni, i sacrifici e la passione che li hanno portati a indossare la maglia di San Marino. Perché ogni risultato, qualunque esso sia, porta con sé una storia e può contribuire ad aggiungere una nuova pagina al percorso dello sport sammarinese».

C.s. Cons

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