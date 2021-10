Tarkwondo San Marino: un weekend ricco di 7 medaglie

Tarkwondo San Marino: un weekend ricco di 7 medaglie.

TAEKWONDO SAN MARINO UN WEEK END RICCO DI 7 MEDAGLIE Un fine settimana senza uguali che lascerà un segno indelebile nel panorama sortivo sammarinese. Che cosa si può dire quando al collo dei nostri 6 ragazzi ci sono 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo nella 5^ gara internazionale dell’anno di combattimento, dove il Maestro e Coach Nazionale Secondo Bernardi (5° dan) ha vinto pure la coppa quale miglior allenatore per i risultati ottenuti dai suoi ragazzi? Nulla. È stato semplicemente un trionfo con l’en plein sul tatami di Wattwil - San Gallo (Svizzera), dove si sperava di effettuare una bella gara, ma i nostri atleti si sono superati in tutto. Non dimentichiamo poi che mancava Achille Tentoni (1° kup -41 kg), altro nostro fortissimo atleta, rimasto a casa per un malanno stagionale. Si è combattuto sabato 30 e fra i Senior Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.), dopo aver vinto gli incontri preliminari, approda alla semifinale battendo 26 a 6 il padrone di casa Ho-Gian e poi perde di un soffio l’oro con l’austriaco Tyagi, quando era in vantaggio a 6 secondi dalla fine per 11 a 10, (vince comunque l’argento). Daniele Leardini (1° dan -87 kg), anch’egli dopo aver superato tutte le prime gare, approda alla finale vincendola per 11 a 7 contro il forte svizzero Driton e conquista l’oro. Poi arriva il momento di Mattia Para (1° kup -80 kg). Si batte benissimo fino alla semifinale dove perde affrontando lo svizzero Alves (cintura nera), ma conquista comunque un preziosissimo bronzo. Niente male per uno alla prima esperienza di gara. Nel pomeriggio tocca ai Cadetti. Comincia Thomas Albani (1° kup -33 kg), che batte tutti i suoi antagonisti, vincendo anche la finale con il francese Lopez (26 a 2 - oro). Di seguito Federico Amati (1° kup -41 kg) che, pur approdando alla finale, perde per 9 a 19 con l’austriaco Maier (argento). Infine l’esordio di Filippo Fiorentini (7° kup -57 kg), che alla sua prima uscita per gareggiare, strapazza tutti gli avversari compreso il finalista tedesco Safwah per 46 a 7 e conquista l’ultimo oro di giornata. Un risultato strepitoso che dimostra chiaramente l’efficienza della scuola sammarinese di Taekwondo! Non è mai facile vincere in campo internazionale! I successi, poi continuano domenica, alla Gara Regionale di poomsae (forme) al Tuscany 2021 di Arezzo, dove la più piccola degli atleti bianco azzurri, Giulia Maria Barulli (1° kup) sbaraglia tutti i concorrenti vincendo la medaglia d’oro nella sua prima gara di forme. I Maestri e tutti gli altri atleti del Club che sono rimasti a casa, orgogliosi dei successi ottenuti, plaudono la squadra per i trofei conquistati sia in Svizzera sia in Toscana, così come CONS e FESAM saranno contenti del medagliere complessivo che raggiunge 229 medaglie (69 ori) - (72 argenti) - (88 bronzi) più 4 Coppe di squadra. Si ricorda inoltre che il T.S.M., è l’unico Club in Repubblica dove si può praticare l’arte marziale e sport olimpico Taekwondo, nelle sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus.

Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)



I più letti della settimana: