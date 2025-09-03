TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Nord Stream, rinviata al 9 settembre la decisione sull’estradizione di Kuznietsov 16:52 Rifinitura bagnata per l'Under 21 in Finlandia 16:16 'Maschera di un vitellone': a Rimini una mostra su Alberto Sordi 16:14 8 ori per gli atleti paralimpici della San Marino Athletics Academy ai Campionati Nazionali AICS 15:05 Storico evento sulla spiaggia di Riccione: nate altre 21 tartarughe caretta caretta 14:58 Marina Centro, stretta contro i “pallinari”: tre denunciati e sequestrati 550 euro 14:47 Palazzo Graziani: inaugurata la mostra "Fiorito" di Gabriele Gambuti 14:40 Virtus-La Fiorita, "solito" show: a guadagnarci però sono Tre Fiori e Tre Penne 13:47 Rissa nella notte a Rivazzurra: tre giovani animatori feriti con bottiglie e coltelli 13:00 Caro scuola: a San Marino e in Italia aumentano ancora i prezzi
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Tennis: Alletti trionfa a Pesaro, Bollini sconfitto in finale a San Mauro Pascoli

3 set 2025
Tennis: Alletti trionfa a Pesaro, Bollini sconfitto in finale a San Mauro Pascoli

Silvia Alletti si è aggiudicata il Torneo Open “Baia di Pesaro”, conclusosi ieri sui campi del circolo tennis marchigiano. La biancazzurra, al via come seconda testa di serie, ha debuttato ai quarti di finale, dove ha sconfitto Sofia Eva Gatti per 7-5 6-4 e in semifinale si è imposta su Ilaria Rondinelli con il risultato di 6-0 6-3. In finale ha infine avuto la meglio su Sara Aber, testa di serie numero 1, per 6-2 e ritiro. È arrivata una sconfitta in finale, invece, per Nicolò Bollini, impegnato nei giorni scorsi nel torneo “L’estate sta finendo” dell’Asd Maretennis di San Mauro Pascoli. Il giovane allievo della Scuola Federale, arrivato all’ultimo atto del tabellone Under 14 dopo aver superato in semifinale la testa di serie numero 1 del torneo Mattia Vincenzi con il risultato di 6-2 6-4, in finale si è dovuto arrendere ad Elia Naldi, seconda forza del torneo, con il risultato di 6-3 6-2.

C.s. Federazione Sammarinese Tennis




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport