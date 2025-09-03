Tennis: Alletti trionfa a Pesaro, Bollini sconfitto in finale a San Mauro Pascoli

Silvia Alletti si è aggiudicata il Torneo Open “Baia di Pesaro”, conclusosi ieri sui campi del circolo tennis marchigiano. La biancazzurra, al via come seconda testa di serie, ha debuttato ai quarti di finale, dove ha sconfitto Sofia Eva Gatti per 7-5 6-4 e in semifinale si è imposta su Ilaria Rondinelli con il risultato di 6-0 6-3. In finale ha infine avuto la meglio su Sara Aber, testa di serie numero 1, per 6-2 e ritiro. È arrivata una sconfitta in finale, invece, per Nicolò Bollini, impegnato nei giorni scorsi nel torneo “L’estate sta finendo” dell’Asd Maretennis di San Mauro Pascoli. Il giovane allievo della Scuola Federale, arrivato all’ultimo atto del tabellone Under 14 dopo aver superato in semifinale la testa di serie numero 1 del torneo Mattia Vincenzi con il risultato di 6-2 6-4, in finale si è dovuto arrendere ad Elia Naldi, seconda forza del torneo, con il risultato di 6-3 6-2.

C.s. Federazione Sammarinese Tennis

