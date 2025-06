Tennis, Billie Jean King Cup: le biancazzurre superano 2-1 l'Islanda

È arrivata la vittoria contro l'Islanda per la Nazionale femminile impegnata nelle gare di Billie Jean King Cup in Moldavia . Le biancazzurre, che dopo la prima fase si trovano a disputare un mini girone per definire i piazzamenti dal decimo al dodicesimo posto, oggi si cono imposto per 2-1 sulle islandesi. Nella prima singolare Talita Giardi ha ceduto per 6-1 7-6 (6) ad Anna Soffia Gronholm. Nel secondo match è arrivata la vittoria di Silvia Alletti su Bryndis Rosa (6-3 6-0) e nel doppio Giardi e Alletti si sono imposte per 6-1 6-4 a Gronholm – Armanddsdottir. La prossima sfida vedrà le titane opposte all'Albania.

C.s. Federazione Sammarinese Tennis