Tennis. Buoni risultati per il settore femminile della FST: Serena Pellandra e Maria Bianca Bovara bene in Repubblica Ceca

In attesa di vedere, dal 15 al 20 giugno, la Nazionale all’opera sui campi del Centro Tennis di Montecchio per l’edizione casalinga della Billie Jean King Cup (Gruppo III, Zona Europa), segnali positivi giungono dal settore femminile della Federazione Sammarinese Tennis. La scorsa settimana Serena Pellandra e Maria Bianca Bovara, atleta quest’ultima che da qualche tempo si allena part-time presso la Scuola Federale Tennis di San Marino, hanno fatto un bel percorso nel torneo ITF Junior Tour di Marianske Lazne (Repubblica Ceca), dove hanno superato le qualificazioni. Serena Pellandra ha sconfitto al primo turno la ceka Tereza Latislavova per 6-2 6-2 e al secondo si è imposta su Nicoletta Miketova per 6-3 4-6 10-3. Nel round robin per accedere al tabellone finale ha centrato due successi contro Liliana Michalcova (3-6 6-1 10-8) e Veronika Koutova (6-3 6-3), ma la sconfitta contro Viktorie Krejcikova (6-2 4-6 10-5 per la padrona di casa) l’ha relegata al secondo posto nel girone, ad un passo dal tabellone. Maria Bianca Bovara nelle qualificazioni si è imposta su Marie Sykorova per 6-2 4-6 11-9 e sulla tedesca Choni Patrizia Sekot con un doppio 6-2, mentre nella fase a gironi ha superato la finlandese Emma Tuominem (6-3 6-2) ma si è dovuta arrendere a Viktoria Havilkova (6-1 6-2) e Adela Svuoboda (6-4 6-1), chiudendo terza nel girone. Amelia Valentini ha preso parte, invece, al torneo nazionale Kinder Trophy organizzato dal Circolo Tennis Fabriano, dove si è arresa solo in semifinale, nel tabellone Under 12, alla testa di serie numero 1 e poi vincitrice del torneo Rachele Gusella (4-6 6-4 10-2). In precedenza, la giovane biancazzurra si è era imposta su Denise Lazzari (6-1 6-2), su Sara Gabriela Tapuc (6-2 6-0) e sulla 4.2 Anna Pesaresi (7-5 6-3).

C.s. - Federazione Sammarinese Tennis







