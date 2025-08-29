Tennis, Nicolò Bollini in finale nel torneo di San Mauro Pascoli

Nicolò Bollini si giocherà il titolo maschile Under 14 nel torneo “L’estate sta finendo” dell’Asd Maretennis di San Mauro Pascoli. L’allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino si è imposto al primo turno del tabellone finale sul qualificato Francesco Camagni (7-6 2-6 10-6), ha poi superato Andrea Fabbri per 6-4 6-0 e, in semifinale, ha eliminato la testa di serie numero 1 del torneo, il 3.3 Mattia Vincenzi, con il risultato di 6-2 6-4. Domani dovrà vedersela con Elia Naldi, seconda forza del torneo, nella finale per il titolo.

C.s. - Federazione sammarinese tennis







