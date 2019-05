Tennis: Pansica e Giardi campionesse regionali

Due i titoli regionali portati a casa nel weekend dalle allieve della Scuola Federale Tennis di San Marino. Al Villa Carpena di Forlì sono andate in scena le qualificazioni ai Campionati Italiani giovanili, che hanno visto protagoniste Sveva Azzurra Pansica e Talita Giardi. La Pansica si è aggiudicata la finale Under 12 superando Chiara Bartoli con il punteggio di 6-4 6-3. Successo in finale anche per Talita Giardi, che ha fatto suo il titolo Under 11 battendo 6-1 6-2 la sua avversaria Azzurra Cremonini. Ora le due portacolori della Scuola Federale sono attese dai Campionati Italiani.