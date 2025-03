Tennis: "Serena Pellandra in finale al macroarea Next Gen a Tolentino"

Serena Pellandra ha centrato la finale alla prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen in svolgimento a Tolentino. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino ha superato questa mattina in semifinale la testa di serie numero 1 del tabellone Under 14 femminile, Emma Corena, con un perentorio 6-06-0. Domani sfiderà Emma Lanzoni, seconda forza del tabellone, per il titolo. Proprio in coppia con la Lanzoni, Serena Pellandra giocherà domani anche la finale di doppio. Oggi, in semifinale, è arrivato un successo per 6.2 6-3 sulla coppia Ruggeri – Bostrenghi. Nel tabellone Under 10 femminile Amelia Valentini si è fermata ai quarti di finale.

BUONA LA PRIMA PER LE FORMAZIONI BIANCAZZURRE NEI TORNEI A SQUADRE Si è avviata nel weekend la fase a gironi dei campionati a squadre Under 14 e Serie C. La formazione giovanile maschile composta da Marco Fantini, Alberto Lonfernini e Matteo Muccioli si è imposta per 2-1 sul campo del Venustas Igea. Rotonda vittoria per 4-0 della formazione femminile formata de Silvia Alletti, Talita Giardi, Iryna Horai e Serena Pellandra che ha superato in casa il C.U.S. Ferrara. GRANDE PARTECIPAZIONE AL TORNEO FIT JUNIOR PROGRAM ORGANIZZATO SUL TITANO Erano 80 gli iscritti al torneo FIT Junior Program, categorie Red, Orange e Super Orange, che si è disputato tra sabato e domenica sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio. Nutrita la partecipazione degli allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino, che hanno conseguito anche diverse medaglie. Michelangelo Santi e Adam Sciutti si sono classificati primo e secondo nella categoria Red maschile, Matteo Ghigi si è imposto nella Super Orange e Gabriel Giri ha chiuso al 2° posto nella categoria Orange. Sono scesi in campo anche Alessio Cattini (Red), Nicola D’Amore, Thiago Semprini, Riccardo Zanotti, Michele Carli, Edoardo Fabbri, Manila Tomassoni, Matilde Santi, Charlotte Casadei, Gea Guidi (Orange), Davide Puerini, Nicolas Paolini, Leonardo Bruneao, Bianca Fabbri e Giada Farabollini (Super Orange).

C.s. Federazione Sammarinese Tennis