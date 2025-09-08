Tennis, Silvia Alletti in main draw al Torneo ITF di Viserba
Silvia Alletti sarà al via del tabellone principale della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour in programma fino a domenica 14 settembre sui campi del Tennis Club Viserba (15mila dollari di montepremi) scattato ieri con la prima giornata di qualificazioni. Domani avranno inizio le sfide del main draw che vedranno in campo anche l’atleta del Titano, per la prima volta inserita in tabellone principale grazie ad una wild card. Al primo turno la Alletti dovrà vedersela con Angelica Raggi, sesta testa di serie del torneo.
