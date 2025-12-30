Tennis tavolo, Pietro Bologna tra i migliori otto al torneo di Marina di Montemarciano
Prestazione di grande rilievo per il giovane Pietro Bologna nel torneo Over 1 di Marina di Montemarciano giocato sabato 27 dicembre, dove conquista un prestigioso posto tra i primi otto. Percorso brillante il suo, impreziosito dalla vittoria negli ottavi contro Alessandro Di Marino, numero 14 del ranking nazionale. Nei quarti di finale si arresta anche il cammino di Lorenzo Ragni, mentre Mattia Berardi conclude la sua esperienza fermandosi ai primi 32.”
c.s.